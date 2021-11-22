高職董座斥學生蹲地上像妓女！穿布鞋是泊車、賣檳榔　教育部回應了

▲教育部次長蔡清華（左）表示，莊敬董座言論不適合。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

新北市私立莊敬高職董事長王傳亮日前在周會上斥責學生蹲在地上不好看，話更是說的嚴重，怒斥只有難民、乞丐會這樣，而且就像賣淫的，還提到不穿皮鞋穿布鞋的男生像代客泊車、女生則是賣檳榔，引起大批網友熱議。教育部今（22日）表示，此言論不適合，將調查了解。

莊敬高職在YouTube頻道「莊敬影視」有支影片為周會內容，只是提到學生等公車時大聲喧嘩還坐在地上，這讓雖戴著口罩仍可感受到板起臉的王傳亮，狂罵台下學生說，「蹲在地上好看？」

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王傳亮接著說，每次看到學生蹲在牆角下「我就蹲給他看，只有難民、乞丐，還有賣淫的，以前華西街、廣西街賣淫的女子、妓女，給人家選的，要做這種人？」。不僅如此，他接著還問「為什麼學生要穿皮鞋？」， 「學生穿布鞋，就像酒廊酒店男生代客泊車，女生像賣檳榔」，並強調「賣檳榔還穿高跟鞋，平常形象很重要」。

▲王婉諭要求教育部2個月內針對此事給出報告。（圖／記者許展溢攝）



這番言論在網路炸鍋，不少網友紛紛討論，有網友就問「穿著莊敬的校服像什麼呢，嗯…」、「這些教育者很努力的在幫社會減輕未來的負擔…辛苦了」、「所以建中生很笨嗎笑死」、「現在學生穿皮鞋才比較像泊車小弟吧」、「董事長老司機？」，還有網友不解說，「神邏輯，上公廁大家不就都賣淫了嗎」。

不過此影片已被學校下架，校長林淑貴受訪強調，事情沒這麼嚴重，是被斷章取義，至今也沒收到任何一位學生反映。立法院教育及文化委員會今進行私立學校法審查，立委王婉諭問董事長言論適合？教育部次長蔡清華說，「很顯然不適合」，國教署會針對相關言論進行詳細查核。國教署署長彭富源指出，會跟地方政府一起調查，了解整個過程，啟動調查後，包含動用私校法作為。王婉諭則要求教育部2個月內給報告，國教署承諾沒問題。新北市教育局截至目前仍沒回應。