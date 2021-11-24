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宜蘭中小學食物中毒增至9所75人！　團膳業者最重可罰2億

▲▼宜蘭中小學傳出營養午餐食物中毒事件，衛生局將對業者進行稽核。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭中小學傳出營養午餐食物中毒事件，衛生局將對業者進行稽核。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭縣23日傳出中小學生疑似中毒案件，截至24日上午10點，疑似食物中毒的師生更擴大來到9校、共計74名學生與1名老師送醫。宜蘭縣政府對此表示，9所學校的營養午餐皆為同一家業者，目前已暫停業者供餐，並已對當天的團膳進行採檢，檢驗結果預計7至8天後出爐，如若為業者問題，將依法裁處6萬至2億元罰鍰外，最重也將與廠商解約。

9所學校分別為公正國小、公館國小、土敏國小、壯圍國小、永樂國小、羅東國中、文化國中、東光國中及蘇澳國中，共計74名學生與1名老師出現噁心、嘔吐、腹痛與腹瀉等情形，主送至博愛醫院和聖母醫院，所幸目前71人已出院，其餘仍有1人留院觀察與3人仍在住院治療中。

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▲▼宜蘭中小學傳出營養午餐食物中毒事件，衛生局將對業者進行稽核。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭中小學傳出營養午餐食物中毒事件，衛生局將對業者進行稽核，如若檢驗結果與業者有關，最重將可罰至2億元。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭縣衛生局也表示，23日的營養午餐菜色為酥炸水針魚、鍋燒滷味、有機小松菜、赤肉湯，已將檢體送驗，預計7至8天後結果出爐，以進一步釐清引起食物中毒的原因是否與團膳業者有關，如若查獲屬實，除將依法對業者開罰6萬元至2億元罰鍰外，最重更將與廠商解約。

據了解，疑似發生食物中讀的9所中小學營養午餐皆為同一業者，該業者主要供應縣內14所中小學營養午餐，縣府也下令業者今起停止供餐，同時將協調其他業者代為出餐，或由學校自訂餐盒。不過供應宜蘭全縣中小學營養午餐的業者也僅有3家。

縣長林姿妙指出，即日起將會加強營養午餐的聯合稽查，聯合縣府各部派員至團膳業者的中央廚房進行查核，確保食材採購至成品等整個流程與各項環節均符合規定。

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