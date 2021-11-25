200億推「生生用平板」明年9月到位　中小學生都可享受

▲教育部長潘文忠（中）宣布，政府4年投入200億元推動「生生用平板」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院今（25日）宣布，明年起針對全國中小學1年級至12年級全面推動數位學習精進計畫，4年將投入200億元，達成「班班有網路、生生用平板」，教育部長潘文忠說，預估61萬台平板將在明年9月到位，偏鄉學校學生載具比率為1:1，非偏鄉則是6:1，上述經費也將用於擴充數位學習內容，提供師生教學需求。

行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取教育部報告「推動中小學數位學習精進方案」，預計政府從2022年起，4年共投入200億元預算，針對全國中小學1年級至12年級全面推動數位學習精進計畫，達成「班班有網路 生生用平板」。

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▼政府宣布4年投入200億元推動「生生用平板」，圖為南投縣日前配發1800台平板電腦給多所國中小。（資料照／南投縣政府提供）



教育部今天在潘文忠帶領下，針對上述方案進行詳細說明，教育部資科司長郭伯臣表示，200億元預算分成三大部分，最大宗為「行動載具與網路提升計畫」140億元，包括購買61萬台平板費用及網路頻寬提升，配發到偏遠地區學校學生載具比率為1:1；非偏遠地區則以學校班級數每6班補助1班，而網路頻寬提升部分，則是將學校連至縣市教育網路中心頻寬提升至300M到1G，並補充無線網路AP約3.09萬台。

▲▼郭伯臣說明「生生用平板」相關內容。（圖／記者許敏溶攝）

郭伯臣進一步指出，上述計畫第二大部分為「數位內容充實計畫」，預計4年投入56億元經費，包括公私協力開發數位內容，以及補助採購數位內容；另4年編列4億元進行教育大數據分析計畫，透過建置大數據資料庫，讓城鄉更均衡，以及在去識別化資料後，作為產學研加值創新運用等用途。

潘文忠則說，4年200億元費用全部由中央政府負擔，第一年先投資硬體設施，包括平板及網路提升，目標是明年9月時61萬台平板到位，搭配之前前瞻計畫已經購買20萬台平板，讓國小到國中生都可依據課程需要來輪流使用平板，而為了達到一定品質，當初政府評估一台平板價格約1.3萬元，而教師可依課程教學與數位學習需求輪流借用，達到生生用平板目標。