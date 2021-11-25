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莊敬高職再爆違規　學生瀏海超過眉毛竟被班導當眾剪下

▲▼莊敬高職遭爆料，瀏海超過眉毛竟被班導當眾剪下。（圖／青民協提供）

▲莊敬高職遭爆料，學生瀏海超過眉毛竟被班導當眾剪下。（圖／青民協提供）

記者許敏溶／台北報導

新北市私立莊敬高職董事長王傳亮日前爆出在周會上以「賣淫女子、乞丐」斥責學生，台灣青年民主協會又接獲多位該校學生反映，一位男學生因為頭髮超過眉毛，班導竟當眾拿出剪刀剪下頭髮，若女學生不穿裙子，竟被要開性別認同障礙證明，該協會痛批新北市府長期包庇，呼籲教育部應介入調查，督導學校修改違法校規。

莊敬高職董事長王傳亮日前在周會上斥責學生蹲在地上不好看，話更是說的嚴重，怒斥只有難民、乞丐會這樣，而且就像賣淫的，還提到不穿皮鞋穿布鞋的男生像代客泊車、女生則是賣檳榔，引起大批網友熱議，教育部次長蔡清華本週一（22日）在立法院教委會上明白指出，王傳亮言論不適合，並承諾在2個月內提交調查報告。

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但此事件持續延燒，青民協指出，接獲莊敬高職多位學生反應校方管教有問題，，包括在軍歌比賽時，一位男學生因為瀏海超過眉毛，被教官盯上說要剪掉，班導當場拿剪刀剪學生頭髮，現場還同時有多位學生被剪髮。

此外，莊敬高職學生還向青民協反應，女學生夏季制服只有裙裝，若不想穿裙裝，校方竟要求女學生開立證明，幾位不想穿裙裝的女學生，還要花300元到醫院請醫生開立「性別認同障礙」證明，診所也在醫囑上寫「經醫師評估，不適合穿裙裝」，證明上繳董事長後，這幾位女學生才能穿校服褲裝。

▲▼莊敬高職遭爆料，瀏海超過眉毛竟被班導當眾剪下。（圖／青民協提供）

▲▼莊敬高職遭爆料，女學生不穿裙子竟要開性別認同障礙證明。（圖／青民協提供）

▲▼莊敬高職遭爆料，瀏海超過眉毛竟被班導當眾剪下。（圖／青民協提供）

青民協認為，教育部早在2005年就發函各校應廢除髮禁，並訂定「學校不得限制學生髮式，或據以處罰」規定，莊敬高職仍繼續執行嚴格髮禁，且目前教育部規定，「學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服」，也就是說，學校不能規定學生何時只能穿長袖、何時只能穿短袖。

對於莊敬高職屢屢違反教育部規定，青民協除痛批新北市府長期包庇，呼籲教育部應介入調查，督導學校修改違法校規。

教育部則回應，已經在2014年1月13日函發各縣市政府及國私立高級中等學校，督導學校確依性別平等教育法等相關法規檢視修正服裝儀容規定，勿因性別或性別刻板印象，而限制學生的服裝穿著、髮式等相關規定，已經要求新北市政府教育局確實全面查處學校校規及服儀規定，如有違失應依相關規定處置，並將籌組專案小組進行實地督導。

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