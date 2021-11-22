不能再用「智力」挑學生了！　私校法初審通過送朝野協商

▲委員們認為私校不該藉由「考試」挑選學生。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

私立中小學招生爆亂象，透過基本學力篩檢、變相辦理入學考試，或以各種科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生，這讓教育部長潘文忠今（22日）說重話，完全扭曲國民教育本質，且蔚為奇觀。立法院教育及文化委員會今針對此事，審查私立學校法，委員們共識不該透過「智力」來決定入學與否，最後保留送朝野協商。

立委提案指出，部分私校仍進行學力測驗、數理語文菁英競賽等各種名目包裝而進行招生，此舉相當於將升學壓力向下延伸，跟12年國教5大政策理念相扞格，且私立中小學非政府捐助設立，且未接受政府獎補助者，經報請學校主管機關備查後，於辦理諸多事項時，得不受私立學校法及相關法令之限制，管制密度似有過鬆之嫌。內容也提，為落實中小學正常教學、貫策國教有教無類理念，私校應「比照公立中小學」，由各縣市教育局處設計系統，統一線上登記、電腦抽籤及電腦常態編班等，並嚴加查察辦學。

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立委林奕華認為，當然不贊成用考試，但也不應直接修法，教育部要謹慎外，要先跟各縣市政府了解沒拿政府補助的學校運作方式如何？才能夠精準修法。立委高虹安指出，法修下去動到現存教育現場，同樣認為教育部要先盤點有多少學校會受到衝擊？立委賴品妤說，修正重點是教育部態度，配套又是什麼？教育部應明確表態自己立場。

立委林宜瑾強調，私校很多入學方式用巧立名目、用智力篩選孩子，藉此提高知名度，但不符合國民教育精神。立委李德維舉例，台北市中正、大直國中都是滿額學校，政府給予公立選擇學生標準是用「戶籍」，私校也能比照戶籍排序，解決考試亂象？

部分立委提到，有些藝才、體育班部分，教育部強調，這些班級招生本來就有相關機制，私校也能成立，重點是一般班級用智力入學篩選，是眾人都一致不能認同。國教署署長彭富源也表示，一直以來「不要用考試入學」都是大家的共識。

最後私校法第39條保留送朝野協商、57條條文修正草案則通過。教育部次長蔡清華受訪表示，委員都有共識不該用考試、學科方式決定哪些學生優先入學，至於是否仿照公立學校採戶籍方式，問題是私校沒學區制，長久以來都用抽籤，確實如部分委員所建議，除用電腦抽籤方式外，會再思考、研擬有無其他方法。另外，蔡清華進一步說明，57條通過，則是私校日後若要招生，要先報地方主管機關，加強力道落實入學方式督導。