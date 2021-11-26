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新變異「Nu」恐降低疫苗效力！WHO召緊急會議　英國禁非洲6國航班

▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲非洲國家波扎納發現新型變種病毒。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者羅翊宬／綜合報導

非洲內陸國家波札那（位於辛巴威西南）發現新冠肺炎新型變種病毒「B.1.1.529」（Nu），其刺突蛋白攜帶32種突變，是目前為止變異最多的變種病毒，可能會對目前疫苗防護力造成威脅。為此，世界衛生組織（WHO）表示，將於當地時間26日召開特別會議，討論該變種病毒如何對目前疫苗與治療方式產生何種影響。

根據美媒《CNBC》報導，變種病毒「B.1.1.529」在波札那發現首起病例後，南非也傳出6例，而香港一名感染該病毒的男性則是有南非旅遊史，WHO傳染流行病學家范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）表示擔憂，「我們對該款病毒所知甚少，我們目前只知道該款病毒擁有大量的突變，而更令人擔憂的是，它可能會對病毒病毒的行為模式產生影響。」

范克爾霍夫表示，WHO病毒進化工作小組將會定調「B.1.1.529」是需留意變種（variant of interest）、亦或是受關切變種（variant of concern），之後才會正是以希臘字母為該變種病毒命名。

包括德國、比利時、荷蘭在內等歐洲各國皆面臨疫情升溫的警訊，如今即將進入歲末送別、以及各種節慶，在病例數激增之下又發現新款具有多個突變的病毒，為此各國無不開始繃緊神經，英國宣布從26日中午開始禁止包括南非、納米比亞、辛巴威、波札那、賴索托、史瓦帝尼共6國的航班入境，英國衛生安全局表示目前正全面調查該款新型變種病毒。

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