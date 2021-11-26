新魔王毒株再入侵1國！以色列出現首例確診　全球4地淪陷

▲以色列出現首例B.1.1.529確診病患，圖為本古里安國際機場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

非洲南部出現新變異毒株B.1.1.529，世界衛生組織26日表示，全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案。以色列衛生部26日上午宣布，境內出現首例B.1.1.529確診病患，是一名自馬拉威返國的男子，這也讓出現B.1.1.529毒株的國家或地區新增為4個。

世界衛生組織26日表示，全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案，依據早期初步分析，該變異毒株擁有大量突變，需要進一步研究。另據BNO NEWS統計數據，該毒株擴散全球4國，包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。

根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列衛生部26日上午宣布，該國境內出現首起B.1.1.529病例，確診病患是一名從馬拉威返國的男子；還有另外兩名入境後確診的病患，目前還在進行基因定序。據了解，這三名病患都已經接種了新冠疫苗，但未透露是施打何種廠牌。

以色列25日宣布，禁止所有公民前往納米比亞（Namibia）、賴索托（Lesotho）、南非（South Africa）、波札那（Botswana）、史瓦帝尼（Eswatini）、辛巴威（Zimbabwe）與莫三比克（Mozambique）等國，也禁止來自以上國家的旅客入境。

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