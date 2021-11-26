3好友「同遊蘇州」全確診！完整接種2劑疫苗　疫情波及江浙兩省

▲大陸本土疫情復燃。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠疫情本土病例復燃！上海25日新增3例本土，都接種過2劑新冠疫苗。通報顯示，3人為朋友關係，且曾共同到蘇州遊玩。目前，此波疫情已經波及江蘇徐州及浙江杭州。

其中，病例1系廈門大學教職工。該病例於11月12日自廈門前往北京，15日自北京抵上海，至今尚未返廈。目前，廈門大學已排查確認93名校內接觸人員。

11月25日，廈門市疾控部門對93名校內接觸人員採集鼻咽拭子標本93件，結果均為陰性；對法學院辦公區域進行環境採樣檢測，結果均為陰性。據悉，另外2人住上海，3人為朋友，曾先後在19至22日至蘇州共同遊玩，有明確流行病學關聯。

上海已隔離管控密切接觸者27人，其中16人核酸檢測結果為陰性。目前，上海已緊急暫停了4間醫院的門急診，展開人員與環境調查，上海市文化和旅遊局也暫停跨省團隊旅遊。

江蘇蘇州多個景區景點也暫停對外開放，包括蘇州太湖西山島、吳文化博物館等。此外，江蘇徐州也已發現1例密切接觸者初篩陽性。該人20日晚在蘇州，與上海市病例一同就餐，目前當地已暫停線下教學，並嚴格師生員工管理，倡導非必要不離徐，確需離徐的需持有48小時內核酸檢測陰性證明。

另外，浙江杭州25日報告2例無症狀感染者，也為上海病例的密切接觸者，是浙江大學紫金港校區藝術與考古博物館教職工。校區已封閉管理，已連夜開展全員核酸檢測，師生員工暫停所有聚集性活動和外出交流活動。