WHO證實B.1.1.159全球確診近百例　歐盟擬禁飛非洲南部6國

▲世界衛生組織26日證實，全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

非洲南部出現新變異毒株B.1.1.529，世界衛生組織26日證實，全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案；以色列衛生部宣布，境內出現首例B.1.1.529確診病患。目前歐盟也準備暫停來自該地區的航班，而義大利、奧地利已搶先宣布，禁止來自非洲南部6個國家的旅客入境。

世界衛生組織26日在緊急會議中表示，全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案，依據早期初步分析，該變異毒株擁有大量突變，需要進一步研究。另據BNO NEWS統計數據，該毒株擴散全球4國，包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。

根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列衛生部26日上午宣布，該國境內出現首起B.1.1.529病例，確診病患是一名從馬拉威返國的男子；還有另外兩名入境後確診的病患，目前還在進行基因定序。據了解，這三名病患都已經接種了新冠疫苗，但未透露是施打何種廠牌。

以色列25日宣布，禁止所有公民前往納米比亞（Namibia）、賴索托（Lesotho）、南非（South Africa）、波札那（Botswana）、史瓦帝尼（Eswatini）、辛巴威（Zimbabwe）與莫三比克（Mozambique）等國，也禁止來自以上國家的旅客入境。

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2021

《彭博社》消息指出，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特上表示，「將會建議並和成員國密切協調，啟動緊急煞車（emergency brake）機制禁止來自非洲南部的航空旅行。」德國衛生部門也預計在26日對此進行討論。

義大利、奧地利已搶先宣布，禁止來自非洲南部6個國家的旅客入境，根據《路透社》報導，義大利衛生部長簽署了一項行政命令，禁止來自南非、賴索托、波札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞和史瓦帝尼的旅客入境，過去14天內去過這些國家的旅客也一律禁止。

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