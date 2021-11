WHO證實B.1.1.159全球確診近百例　歐盟擬禁飛非洲南部6國

▲世界衛生組織26日證實,全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

非洲南部出現新變異毒株B.1.1.529,世界衛生組織26日證實,全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案;以色列衛生部宣布,境內出現首例B.1.1.529確診病患。目前歐盟也準備暫停來自該地區的航班,而義大利、奧地利已搶先宣布,禁止來自非洲南部6個國家的旅客入境。

世界衛生組織26日在緊急會議中表示,全球迄今已出現近百例B.1.1.159確診個案,依據早期初步分析,該變異毒株擁有大量突變,需要進一步研究。另據BNO NEWS統計數據,該毒株擴散全球4國,包括南非77例、波札那4例、香港2例、以色列1例。

根據《耶路撒冷郵報》報導,以色列衛生部26日上午宣布,該國境內出現首起B.1.1.529病例,確診病患是一名從馬拉威返國的男子;還有另外兩名入境後確診的病患,目前還在進行基因定序。據了解,這三名病患都已經接種了新冠疫苗,但未透露是施打何種廠牌。

以色列25日宣布,禁止所有公民前往納米比亞(Namibia)、賴索托(Lesotho)、南非(South Africa)、波札那(Botswana)、史瓦帝尼(Eswatini)、辛巴威(Zimbabwe)與莫三比克(Mozambique)等國,也禁止來自以上國家的旅客入境。

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.