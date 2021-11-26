　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鐵齒不想打疫苗！1家3口確診6天後快速病逝　最年輕死者才48歲

▲▼棺材。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲法國有一家人因為未接種疫苗，而在一週內相繼死於新冠。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

法國東部佛日（Vosges）一個只有78名居民的小村莊，在一週內就有3人被新冠病毒奪走了性命，引發當地居民與政府的關注。據悉，這3位死者都不曾接種新冠疫苗。

綜合法媒BFMTV和ActuFR報導，病逝的3位患者都來自同一個家庭，分別是89歲的父親羅伯特（Robert Py）、82歲的母親奧黛爾（Odile）和48歲的兒子多米尼克（Dominique）。由於這家人並不覺得新冠是個威脅，因此在疫苗問世後，他們也不認為自己需要施打疫苗。鐵齒的3人沒想到，他們一家3口會一起染上新冠，並在6天內相繼離世。

48歲的多米尼克是位身障人士，他是家中最年輕的男子，卻是染疫後最早離世的一位。11月14日，罹患新冠後一直在父母家隔離的多米尼克在家中去世。隔日，母親奧黛爾因為新冠病逝於維泰勒（Vittel）醫院，父親羅伯特也在5天後於納沙陀（ Neufchâteau）醫院去世。

多米尼克的嫂嫂烏法（Ouafa）得知消息後大為震驚，她指出「我們曾多次和公婆討論接種疫苗的事，但他們完全沒放在心上，沒想到居然造成了這樣的悲劇。說實話，我一開始也不想打疫苗，但為了我的小孩，我還是去接種了。我現在感到很慶幸。」

當地市長恆布羅特（Michael Humblot）表示，「我們不難從這起悲劇中發現，只有疫苗才能阻止病毒對我們產生危害，即使你長期待在家中、遠離病毒，也不一定安全，因此我們每個人都必須盡快接種疫苗。」

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
網紅暨大演講丟感謝狀！急道歉「又糗大」　學生笑慘：我在台中啊
美股三大期貨重挫！　道瓊期指慘跌逾700點
台中警撞車「陰莖3度燙傷」　怒提國賠52萬結果曝
白衣爆乳妹「包包背帶卡雙球間」！　鄉民嗨翻：炸出來了
台灣一姐把對手打哭！　美國小將第3局就紅了眼眶
張蘭吊點滴激動：為兒子我豁出去！力讚大S 5優點「認定這媳婦
男脫褲「猛啪」母山羊！　陰部紅腫外翻慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

5年躺著賺200萬！他上班吃喝睡薪水照領　超狂「終極摸魚法」曝

鐵齒不想打疫苗！1家3口確診6天後快速病逝　最年輕死者才48歲

她狠殺閨蜜「剖腹取嬰」　騙醫是自己生的！法院判56年徒刑

彭博：中國要求滴滴打車「從美國下市」　稱擔心敏感資料外洩

老翁脫褲「猛啪」陰部紅腫外翻！母山羊遭性侵悲鳴慘死...恐判鞭刑

新魔王株入侵亞洲！新加坡限制非洲7國旅客入境　澳洲研擬關邊境

全美「接種率最高5州」病例暴增中　感恩節後可能繼續飆

新毒株B.1.1.529突襲！非洲完全接種人口僅6.6%　染疫風險增

女嬰腹部重壓腸毀骨折慘死！養母二審「減刑」判35年　旁聽民眾暴怒

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

5年躺著賺200萬！他上班吃喝睡薪水照領　超狂「終極摸魚法」曝

鐵齒不想打疫苗！1家3口確診6天後快速病逝　最年輕死者才48歲

她狠殺閨蜜「剖腹取嬰」　騙醫是自己生的！法院判56年徒刑

彭博：中國要求滴滴打車「從美國下市」　稱擔心敏感資料外洩

老翁脫褲「猛啪」陰部紅腫外翻！母山羊遭性侵悲鳴慘死...恐判鞭刑

新魔王株入侵亞洲！新加坡限制非洲7國旅客入境　澳洲研擬關邊境

全美「接種率最高5州」病例暴增中　感恩節後可能繼續飆

新毒株B.1.1.529突襲！非洲完全接種人口僅6.6%　染疫風險增

女嬰腹部重壓腸毀骨折慘死！養母二審「減刑」判35年　旁聽民眾暴怒

中信盃黑豹旗／東體外野三帥目標中職　壽星鄭瑋翔兩戰當英雄　

白貓死狀逼真《當家主母》PO花絮自清　網質疑後製：眼睛顏色不同

米可白打AZ住院4天虛弱　媽寄蛋黃酥進補：特別想嚐家鄉味

容祖兒直播「阿Sa驚人素顏」全曝光　獨缺阿嬌原因曝光

黑白格設計超吸睛！徠卡推出聯名限定款D-Lux 7相機

楊冪辣曬S曲線腳下驚見「災難單品」！　網膜拜：腿精任性

彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

鼻神復出！Bjergsen引喬丹名言強勢宣告回歸職業賽場

北市住宅價格指數年增3%　萬華交易量居全市最低檔

美股三大期貨重挫！道瓊期指慘跌逾800點　標普500期指跌逾1％

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

國際熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

新毒株B.1.1.529暴增50例↑　4大QA一次看

正妹賣蛋捲「裡面都沒穿」　炸豪乳誘惑

老翁脫褲「猛啪」！母山羊遭性侵慘死陰部腫

新冠變種入侵亞洲！突變點「大量到難以置信」

英國打AZ逃過疫情反撲　免疫武器曝光

新魔王Nu威力強過Delta！南非病例狂升10倍

新變異「Nu」入侵香港！WHO急召會議

狼醫稱「下體是魔笛」！拐騙百女無套治癌

索羅門動亂擴大 對台斷交成導火線

辣妹直播手槍塞陰道！下秒體內自轟狂噴血

中國駐立陶宛使館宣布暫停領事業務　隨即砍聲明

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

麥當勞飲料機炸出蠕動肥蟲　顧客憂喝蛆水

更多熱門

相關新聞

新魔王株突襲　新加坡限制非洲7國旅客入境

新魔王株突襲　新加坡限制非洲7國旅客入境

南非出現新變異病毒株B.1.1.529，目前香港已出現2例個案。新加坡26日宣布，明晚起限制過去14天曾到訪7個非洲國家的旅客入境。另外，澳洲政府周五也透露，一旦相關風險上升，可能針對來自非洲的旅客關閉邊境。

全美「接種率最高5州」病例暴增中

全美「接種率最高5州」病例暴增中

遭藍營譏「政院新三寶」　陳時中這樣說

遭藍營譏「政院新三寶」　陳時中這樣說

跨年夜能不受限狂歡了？指揮中心再曝進度

跨年夜能不受限狂歡了？指揮中心再曝進度

新毒株突襲　非洲完全接種人口僅6.6%

新毒株突襲　非洲完全接種人口僅6.6%

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情法國疫苗

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面