鐵齒不想打疫苗！1家3口確診6天後快速病逝　最年輕死者才48歲

▲法國有一家人因為未接種疫苗，而在一週內相繼死於新冠。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

法國東部佛日（Vosges）一個只有78名居民的小村莊，在一週內就有3人被新冠病毒奪走了性命，引發當地居民與政府的關注。據悉，這3位死者都不曾接種新冠疫苗。

綜合法媒BFMTV和ActuFR報導，病逝的3位患者都來自同一個家庭，分別是89歲的父親羅伯特（Robert Py）、82歲的母親奧黛爾（Odile）和48歲的兒子多米尼克（Dominique）。由於這家人並不覺得新冠是個威脅，因此在疫苗問世後，他們也不認為自己需要施打疫苗。鐵齒的3人沒想到，他們一家3口會一起染上新冠，並在6天內相繼離世。

48歲的多米尼克是位身障人士，他是家中最年輕的男子，卻是染疫後最早離世的一位。11月14日，罹患新冠後一直在父母家隔離的多米尼克在家中去世。隔日，母親奧黛爾因為新冠病逝於維泰勒（Vittel）醫院，父親羅伯特也在5天後於納沙陀（ Neufchâteau）醫院去世。

多米尼克的嫂嫂烏法（Ouafa）得知消息後大為震驚，她指出「我們曾多次和公婆討論接種疫苗的事，但他們完全沒放在心上，沒想到居然造成了這樣的悲劇。說實話，我一開始也不想打疫苗，但為了我的小孩，我還是去接種了。我現在感到很慶幸。」

當地市長恆布羅特（Michael Humblot）表示，「我們不難從這起悲劇中發現，只有疫苗才能阻止病毒對我們產生危害，即使你長期待在家中、遠離病毒，也不一定安全，因此我們每個人都必須盡快接種疫苗。」

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