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他當鱷魚是塑膠做的　爽玩自拍秒遭狠咬爆血！水中掙扎恐怖影片曝

記者張寧倢／編譯

菲律賓一名男子齊帕達（Nehemias Chipada）到民答那峨島一處觀光遊樂園區玩，但他竟然誤把鱷魚當成「塑膠」做的，以為只是個擬真模型，還直接爬進水池裡和真實的鱷魚自拍，結果手臂直接被血盆大口咬住，在水池中一番掙扎後才逃離這隻猛獸，但等他爬出水池時已經鮮血淋漓。

▲▼菲律賓68歲男子齊帕達（Nehemias Chipada）把鱷魚當塑膠，以為真實的巨鱷只是擬真模型，結果瞬間被咬，手臂爆血。（圖／翻攝自ABS-CBN）

▲菲律賓68歲男子把鱷魚當塑膠，以為真實的巨鱷只是擬真模型，結果瞬間被咬。（圖／翻攝自ABS-CBN，下同）

根據《每日郵報》報導，菲律賓卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）的艾亞馬景觀（Amaya View）遊樂區發生鱷魚咬人事件。68歲的男性遊客齊帕達闖進鱷魚水池，一手拿著手機，另一手插在腰間，擺好姿勢正要和「鱷魚模型」自拍，沒想到，這全是他的誤會，和他合照的是一隻全長約3.6公尺的危險巨鱷，當鱷魚發現牠的領域遭人入侵後瞬間發狂，對齊帕達展開襲擊，狠咬他的左手臂。

▲▼菲律賓68歲男子齊帕達（Nehemias Chipada）把鱷魚當塑膠，以為真實的巨鱷只是擬真模型，結果瞬間被咬，手臂爆血。（圖／翻攝自ABS-CBN）

▲齊帕達雖然成功逃脫，但手臂傷勢嚴重，鮮血直流。（畫面經灰階處理）

齊帕達在家人的注視之下，發出尖叫哀嚎，所幸經過一番拉扯搏鬥後，他僥倖地逃出水池，但池中不但透著染紅的血水，他留下遍布全身的大小傷痕，尤其是左手臂與大腿處的8處傷口需要縫合。現場影片可見，齊帕達等待醫療救援時躺臥在血泊中，畫面相當怵目驚心。

▲▼菲律賓68歲男子齊帕達（Nehemias Chipada）把鱷魚當塑膠，以為真實的巨鱷只是擬真模型，結果瞬間被咬，手臂爆血。（圖／翻攝自ABS-CBN）

▲齊帕達左腿也被猛鱷狠咬，加起來共有8處需要縫合的撕裂傷。（畫面經灰階處理）

齊帕達的女兒質疑園方應該要負起提醒責任，「沒有任何標示警告我們不要進入圍欄，如果有警告牌的話，我們絕對不會過去那裡。」拍攝影片的目擊者表示，事故當下他正在欣賞風景，突然聽到有人尖叫求救，接著就看到鱷魚粗暴地公及老人，「我以為牠會咬斷他的手臂，我很想幫忙，但我很害怕，不知道怎麼面對一隻正攻擊人的鱷魚。」園方則駁斥，鱷魚附近區域都有設立指示牌與警語，否認有疏失。

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