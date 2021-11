嚇！近2m野生巨蜥「衝進玻璃門」突闖辦公室　女員工驚慌欲哭

▲泰國巨蜥撞進辦公室,女員工當場嚇壞。(圖/翻攝自推特,下同)

泰國又巨型蜥蜴!曼谷西郊佛統府4月才有巨蜥闖入超商,還直接攀爬商品貨架,嚇壞店員和顧客。沒想到,泰國觀光勝地蘇美島也發生類似情形,據外媒取得的監視器畫面可見,一隻將近2公尺長的巨蜥突然撞開玻璃門,衝進一處辦公室,宛如真實版的電影「哥吉拉」,女員工全都嚇得縮在角落。

根據《鏡報》報導,泰國蘇美島(Koh Samui,又譯閣沙梅島)這段拍攝於20日接近中午時分的監視器畫面可見,一處辦公室的玻璃門瞬間被撞開,進來的不是顧客,竟然是一隻身長約6英尺(1.82公尺)的巨蜥直直地往裡頭衝,3名女員工全都嚇得急忙倒退,其中一人趁著巨蜥不注意立刻閃身跑到門外,另一人站在椅子上躲避,還有人急忙打電話求助。

報導指出,這隻造成驚恐的生物名為「澤巨蜥」(也稱水巨蜥、圓鼻巨蜥)主要生活在泰國大城市的運河與池塘裡,以魚類、蛇類、青蛙和人類留下的殘餘食物為食,兇惡的外表宛如科幻電影中的怪物「哥吉拉」,當牠受到威脅時會產生攻擊性,而且有輕微毒性,也可能會攜帶著對人體有害的細菌。

其中一名女員工表示,這是她在這裡工作以來發生過最可怕的事情,原本連壁虎都會害怕的她,當時心臟都快跳出來了,「我真的以為牠會攻擊我們。」所幸,馴獸師趕到現場之後,已經安全地將巨蜥驅離。

