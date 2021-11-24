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嚇！近2m野生巨蜥「衝進玻璃門」突闖辦公室　女員工驚慌欲哭

▲▼泰國巨蜥撞進辦公室，女員工嚇壞。（圖／翻攝自推特）

▲泰國巨蜥撞進辦公室，女員工當場嚇壞。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

泰國又巨型蜥蜴！曼谷西郊佛統府4月才有巨蜥闖入超商，還直接攀爬商品貨架，嚇壞店員和顧客。沒想到，泰國觀光勝地蘇美島也發生類似情形，據外媒取得的監視器畫面可見，一隻將近2公尺長的巨蜥突然撞開玻璃門，衝進一處辦公室，宛如真實版的電影「哥吉拉」，女員工全都嚇得縮在角落。

▲▼泰國巨蜥撞進辦公室，女員工嚇壞。（圖／翻攝自推特）

根據《鏡報》報導，泰國蘇美島（Koh Samui，又譯閣沙梅島）這段拍攝於20日接近中午時分的監視器畫面可見，一處辦公室的玻璃門瞬間被撞開，進來的不是顧客，竟然是一隻身長約6英尺（1.82公尺）的巨蜥直直地往裡頭衝，3名女員工全都嚇得急忙倒退，其中一人趁著巨蜥不注意立刻閃身跑到門外，另一人站在椅子上躲避，還有人急忙打電話求助。

報導指出，這隻造成驚恐的生物名為「澤巨蜥」（也稱水巨蜥、圓鼻巨蜥）主要生活在泰國大城市的運河與池塘裡，以魚類、蛇類、青蛙和人類留下的殘餘食物為食，兇惡的外表宛如科幻電影中的怪物「哥吉拉」，當牠受到威脅時會產生攻擊性，而且有輕微毒性，也可能會攜帶著對人體有害的細菌。

其中一名女員工表示，這是她在這裡工作以來發生過最可怕的事情，原本連壁虎都會害怕的她，當時心臟都快跳出來了，「我真的以為牠會攻擊我們。」所幸，馴獸師趕到現場之後，已經安全地將巨蜥驅離。

►原文影片請點此

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