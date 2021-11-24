泰國環球小姐拍美照　「1動作」踩雷遭人報警投訴

▲22歲泰澳混血兒安琪莉站在藍色的位置，被人解讀為踩國旗。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國環球小姐冠軍、22歲泰澳混血兒安琪莉（Anchilee Scott-Kemmis）拍攝的宣傳照引發風波，因為她腳下踩的紅白藍圖樣與泰國國旗色彩相同，被解讀為「踩國旗」。現已有人向警方提出申訴，認定安琪莉違反《國旗法》，一旦罪成，最高將面臨2年刑期或4萬泰銖（約新台幣3萬5800元）罰款，或兩者併罰。

綜合曼谷郵報、The Phuket News等外媒報導，安琪莉將於12月12日代表泰國參加在以色列舉辦的第70屆環球小姐大賽，她也為此拍攝宣傳照。依據照片，她以泰國最大河流昭披耶河（Chao Phraya River）為背景，右手拿著泰國國旗，腳下則是以泰國國旗紅白藍長條色塊延伸的圖樣。然而這被外界解讀為「踩國旗」。

目前這張照片已從官方社交媒體網站上刪除。泰國國旗由紅、白、藍3個顏色組成，紅色代表國土與民族、白色代表宗教、藍色代表王室，而安琪莉就站在藍色的位置。

泰國眾議院前法律、司法及人權委員會顧問頌提亞（Sonthiya Sawasdee）23日向警方提出申訴，指控以安琪莉不恰當的方式展示國旗，違反1979年《國旗法》以及禁止把國旗用於商業目的的禁令。不過頌提亞也稱，泰國環球小姐協會可能沒有注意到這是不妥的行為，他這麼做只是想要維護國旗名聲。

Thanai Klai Took律師組織負責人戴差（Decha Kittiwitthayanan）指出，觸犯《國旗法》最高可判處2年監禁或最高4萬泰銖，或是兩者併罰，但不認為安琪莉會被追究刑事責任，因為她沒無任何惡意。

22歲泰澳混血兒安琪莉外貌相當出色，身高183公分，體重71公斤，畢業於雪梨大學並取得社會學學士學位，返回泰國後，以大尺碼模特兒活躍於時尚圈。而她奪下泰國環球小姐冠軍的消息轟動當地社會，打破選美女孩身材纖細的刻板印象，大獲好評。

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