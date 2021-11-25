寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

▲美國政府文件顯示，武漢病毒研究所的科學家研究過寮國蝙蝠身上發現的冠狀病毒。（圖／路透）

中央社倫敦24日綜合外電報導

美國政府文件顯示，在COVID-19疫情爆發前，武漢病毒研究所的科學家研究過寮國蝙蝠身上發現的冠狀病毒，這種病毒株與引發COVID-19的SARS-CoV-2病毒極其相似。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這批依據「資訊自由法」取得的美國政府文件，顯示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的蝙蝠起源論和實驗室外洩論可能都符合實情。

每日郵報指出，科學家今年9月發現寮國蝙蝠身上的冠狀病毒Banal-52，它的基因組與SARS-CoV-2相似度達96.8%，令科學家猜測Banal-52可能以某種方式促成SARS-CoV-2的流行。

不過，寮國蝙蝠身上的病毒是怎麼在1000英里外的中國武漢引發疫情的呢？

這個問題似乎在美國政府文件中找到答案。全球非營利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）與美國政府資助者的電子郵件往來顯示，寮國蝙蝠的病毒樣本經蒐集後，曾送到武漢病毒研究所進行研究。

根據電郵，源於「蝙蝠和其他高風險物種」的病毒DNA於2017年6月至2019年5月間被送到武漢。

這批電子郵件是美國團體「白袍浪費計畫」（White Coat Waste Project）依資訊自由法提出要求後所發現的。

▲生態健康聯盟也研究了中國雲南的洞穴蝙蝠病毒，並把樣本送到武漢給科學家進一步研究。（示意圖／美聯社／達志）



除了在寮國工作，生態健康聯盟也研究了中國雲南的洞穴蝙蝠病毒，並把樣本送到武漢給科學家進一步研究。而在雲南礦坑內中菊頭蝠身上發現的RaTG13病毒，基因也跟SARS-CoV-2驚人相似。

從雲南和寮國蒐集到的基因序列紀錄，都在2019年9月從武漢病毒研究所的線上資料庫中移除，讓專家無從知道那裡研究過這些病毒株。

紐西蘭數據科學家暨疫源調查團體Drastic成員迪曼諾夫（Gilles Demaneuf）表示，最新發現提供病毒從寮國蝙蝠傳給武漢民眾的「合理」途徑，「一種是武漢的蝙蝠採樣人在野外採樣途中感染病毒，第二種是武漢研究室在操作寮國蝙蝠的類Banal冠狀病毒時發生事故」。

「病毒：尋找COVID-19起源」（Viral: The Search for the Origin of Covid-19，暫譯）一書的共同作者瑞德里（Lord Matt Ridley）認為，如果疫情真的可以上溯至寮國，將給予西方研究人員希望，他們尋找事實的過程因為中國不妥協而備感挫敗。

今年9月Drastic公布的另一份文件還披露，生態健康聯盟負責人達斯札克（Peter Daszak）曾遊說美國政府資助人為改造類SARS冠狀病毒的計畫，這些病毒蒐集自野外、在武漢進行研究。

達斯札克在2018年請求為這項病毒改造行動注資1420萬美元，但美國政府憂心修改基因的作法可能有危險而拒絕。

瑞德里表示，美國政府雖拒絕資助，但改造計畫仍可能照常進行，「畢竟武漢病毒研究所多數資金是來自中國政府」。 生態健康聯盟未立即回覆置評要求。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘