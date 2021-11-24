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在台美軍「最新人數、軍種」曝光！　美媒：拜登政府又增派士兵

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲ 外媒報導，在台美軍人數逐漸增加。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總統蔡英文10月證實有美軍在台協訓，CNN當時指出，在台美軍人數從2018年的10人增至今年初的32人。美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日披露最新數據指出，拜登政府過去幾個月來向台灣增派美軍，使得士兵人數來到近40人，以保護美國實質使館，並協助我軍訓練。

《外交政策》18日根據五角大廈國防人力數據中心（DMDC）說法，目前在台美軍士兵人數共39人，包括29名海軍陸戰隊員、5名空軍隊員、3名水兵及2名士兵，較6月顯著上升。當時的數據顯示，五角大廈追蹤名單上有30名現役軍人，包括23名海軍陸戰隊員。

報導指出，美國在台軍事行動規模雖小但穩定成長，目前規模幾乎達到去年的二倍，可能代表白宮與五角大廈對台灣情勢的擔憂有所增加。儘管多數軍事官員認為中國尚未做出侵台決定，北京持續加強軍力，無形中削弱台灣防禦，尤其中國國家主席習近平在六中全會後地位大幅提升，皆使地區緊張升溫。

▲▼中共六中全會、習近平、第三份歷史決議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 中共六中全會再度鞏固習近平地位。（圖／翻攝央視新聞聯播）

DMDC及五角大廈追蹤數據可能無法完整反映在台美軍人數，因目前尚不清楚這項數字是否包括在台訓練的美國陸軍特種部隊隊員。但最新數據可見，儘管在台美軍人數並不多，仍持續出現增長。歐巴馬時代末期至川普時代初期，在台美軍士兵約10人，川普時代結束前幾乎翻倍。

美軍在世界各地部署海軍陸戰隊隊員，維護大使館安全，過去幾十年來也持續低調進出台灣，通常是為美國根據《台灣關係法》售台的美國武器系統，幫助台灣軍方進行訓練，但過去二年在國安顧問波頓的大力說服下，美軍開始發揮更積極的作用，幫助台灣為可能的中國兩棲攻擊做好準備。

▲▼110年國慶大會,CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗,由AH-1W超級眼鏡蛇直升機伴飛。（圖／記者李毓康攝）

▲ 國慶日CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗。（圖／記者李毓康攝）

部分人士擔心，在台美軍人數增加可能使五角大廈承擔不必要的保衛台灣責任，進而擴大美國軍力，違背拜登從外國衝突中撤出美軍的想法。退伍軍人組織「共同防禦」（Common Defense）聯合創始人之一麥考伊（Alexander McCoy）便指出，「現實上來說，美國人民也不會支持為台灣問題與中國開戰。」

然而，美國國會美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）17日發布的報告指出，中國過去一年在東海、南海及台灣海峽加大軍事威脅。委員會呼籲，美國國會應在美台關係上邁出重要步伐，包括提供更多軍事上的協助，優先交付武器系統等，以抵禦可能發生的中國攻擊。

華府長期以來故意不清楚表達是否會保護台灣不受中國入侵，但部分共和黨人士及防衛專家開始懷疑，戰略模糊政策是否明智。維州智庫「2049計畫研究所」高級主任、中國防務專家伊斯頓（Ian Easton）指出，戰略模糊沒有阻止北韓1950年入侵南韓，沒有阻止北越入侵南越，沒有阻止海珊入侵科威特，「這些都是我們的戰略模糊政策失敗的例子，這屆政府和未來的任何一屆能採取越多提高透明度的措施越好。」

►在台美軍協訓人數曝光！　CNN：從10人增加至32人

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