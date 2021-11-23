妻快被巨鯊吃掉！男水中肉搏猛獸　狂打這弱點擊退：像面對一道牆

Chantelle Doyle is still recovering from her frightening encounter with a great white shark almost 15 months ago. When it locked onto her leg in waters off Port Macquarie, her husband Mark bravely came to her rescue. #60Mins pic.twitter.com/eu4OsvchfL — 60 Minutes Australia (@60Mins) November 21, 2021

記者李振慧／綜合報導

澳洲35歲女子香特爾(Chantelle Doyle)去年在新南威爾斯州麥覺理港(Port Macquarie)衝浪時慘遭鯊魚攻擊，利牙就像鉗子一樣緊緊咬住她的腿，就當她以為自己死定時，丈夫馬克馬克(Mark Rapley)竟然跳入水中狂揍鯊魚鼻救了她，現在她雖然活了下來但仍需面對漫長的復健之路。

這起駭人事件發生在去年8月15日，香特爾與馬克近來接受媒體採訪，闡述過去這段時間以來的心路歷程。馬克表示，當時他聽到妻子發出慘叫聲，一看對方竟然被一條約3公尺長的鯊魚咬住，便奮不顧身游到鯊魚旁邊，「我當時感覺自己就像在打一面磚牆一樣，非常困難，後來我注意到鯊魚的鼻子浮出水面，便決定全力攻擊那裡」。

送醫發現香特爾的膝蓋、小腿肌、肌腱、骨頭、軟骨和神經全都受到嚴重損傷，但幸好動脈沒被傷到才幸運保住一命，「右腿的神經在不同2處都被咬斷，我完全感覺不到我的腿也不能動，醫生說至少需要300至400天才能再生，到時才能確認腿是否有可能康復」。不過身為環境科學家的她因為了解鯊魚習性，不會因此就討厭鯊魚與海洋。

▼女衝浪慘遭巨鯊攻擊。（圖／示意圖／達志影像）