澳洲重啟邊境救經濟！已接種者12月可入境　暌違18月再迎留學生

▲澳洲總理莫里森宣布邊境再鬆綁，自12月起允許持有簽證的外國旅客入境。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）22日宣布，為了重振澳洲的經濟，該國將自12月起開放邊境，允許持有簽證的外國旅客入境。外媒指出，隨著澳洲重啟邊境，境內面臨的勞動力短缺和高等教育機構的財務窘境或許可以得到緩解。

據路透社報導，在新冠爆發後，澳洲自2020年5月起就關閉了其邊境，只允許部分公民和永久居民進入，以遏制疫情的傳播。相關規定在近幾週開始被放寬，外國公民的家庭成員逐漸被允許入境，而莫里森也證實，相關措施將自12月1日起，擴大至已接種疫苗的學生、商務簽證持有人和難民。

▲澳洲逐漸開放邊境後，許多旅客終於能在暌違18個月後再次與家人重聚。（圖／達志影像／美聯社）

來自日韓兩國的已接種遊客也將在12月1日開始，被允許進入澳洲。莫里森表示，技術工人和學生的回歸是一個重要里程碑。新冠爆發導致邊境關閉後，澳洲的勞動力變得十分短缺，進而對經濟復甦造成威脅。

外國留學生佔了不少澳洲大學總入學人數的21%，也是相關教育機構的主要收入來源之一，每年為澳洲經濟貢獻了約350億澳元（約新台幣7000億元）。各大學在留學生無法入境後陷入經濟窘境，解雇了數百名員工。許多被澳洲拒之門外的學生坦言，若他們無法在2022年回到校園，就會考慮轉到其他大學就讀。

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