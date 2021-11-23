腦中突傳詭異低語　男轉頭驚見「半狗人」撞碎樹林狂追他10分鐘

▲澳洲一名男子自稱遭半人半狗的神祕生物追逐，並在過程中用手機拍下牠的身影。（示意圖／Pixabay）



文／CTWANT

澳洲一名男子聲稱遭遇神秘生物「半人半狗」的追蹤，並形容牠在森林中高速奔跑時「不斷撞碎阻擋在牠面前的樹木」，場面極為駭人。男子在經歷這段人生中最漫長與煎熬的10分鐘後，決定公開這段遭遇，並希望不會有人因半人半狗而受傷，甚至因此莫名消失在這世界上。

綜合外媒報導，自稱為約翰的男子近期在Podcast節目《Believe：Paranormal & UFO Podcast》分享這段驚人遭遇，約翰聲稱他去年趁節禮日（Boxing Day）假期前往澳洲內陸某處乘著獨木舟享受他的釣魚之旅，不久他便發現身旁的樹林中不時傳來踩踏樹枝的咔嚓聲，接著更察覺到「我每划一次槳，這東西就跟著往前走一步」，在被不明人士或生物跟蹤過程中，約翰瞥見樹林中出現一個黑色人影，並迅速拿出手機拍攝。

He was initially sceptical of the sightings until encountering the 'creature' itself. 由 LADbible 發佈於 2021年11月21日 星期日

然而，約翰很快就對自己拍攝的舉動感到後悔，因為這頭被他稱為半人半狗或狗人的生物樣貌實在太過驚駭，讓約翰與牠初次相遇後，連續造了將近一個月的狗人惡夢，更教約翰沒料到的是，幾個月後重回舊地，竟又被半人半狗追蹤。

約翰表示，第二次相遇的過程遠比第一次驚悚，這次沒有踩踏樹枝的聲音，而是「伴隨轟隆巨響的奔跑聲」，約翰指出半人半狗在奔跑時似乎能輕鬆撞碎阻擋牠的樹木，還發出令人驚駭的咆哮聲，然而，約翰聽到的不只有咆哮，還有疑似狗人直接傳進他腦海中的「現在就走，否則就得死」。

約翰表示，在長達10分鐘的追逐過程中，有好幾次以為自己要遭遇不測，他不只沒武器，就連手機也因為不在訊號區內而無法求救，所幸他仍成功脫逃。 據了解，半人半狗這一神秘生物最早出現於1887年的美國密西根州，近幾年在中南美洲、非洲都有目擊報告出現，然而，半人半狗大多是對四足半獸人或兩足半獸人的概稱，所留下的影像證據多為模糊甚至是修圖過的照片或影片，目前尚未有確切的事證證明半人半狗的存在。

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