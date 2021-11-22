斗六國中、四湖三崙國小　獲教育部教學卓越獎

▲三崙國小將海洋教育為主軸，以社區保安林踏查、社區產業走讀、校外教學海洋參訪、海廢創作融入教學，豐富學習內容。（圖／三崙國小提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

「110年度教育部教學卓越獎暨校長領導卓越獎」結果出爐，來自全國各縣市的64名校長及104隊教學團隊，齊聚雲林參與發表，在公平嚴謹的評選機制下選出校長領導卓越獎、教學卓越獎則有18個團隊獲金質獎，22個團隊獲銀質獎。教育部長潘文忠、雲林縣長張麗善等均到場祝賀，肯定他們對教育的用心與付出。

2021教學卓越獎結果揭曉，雲林縣斗六國中、四湖三崙國小分別獲得國中組金質獎、國小組銀質獎。雲林縣長張麗善說指出，雲林積極落實12年國教課綱，推動素養導向的課程與教學，近年來全國性各項競賽獲獎不斷。

▲雲林縣立斗六國中奪下110年教育部教學卓越金質獎殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六國中「多米諾團隊」的「脫胎換骨，牌出未來-STEAM x DREAM」方案，結合STEAM與DREAM教學模組，串聯骨牌課程與骨牌競賽，進行跨域統整教學，讓學生累積學習能量，觸發多元展能，榮獲國中組「金質獎」。

三崙國小學校本位課程結合在地自然與人文特色，以海洋教育為主軸，輔以社區資源，含括在地產業與宗教文化，設計「SEA旺・實現 三崙好海，好孩子！」課程。

教學團隊以厚植學生基本學力，展現多元能力，關懷在地環境，豐富生命體驗為目標，配合自然景觀及人文風情，發展學校在地化課程，形塑學校特色，強化學校經營，發揮創意團隊合作，創造學校存在與學生多元展能學習的價值。榮獲110年教育部教學卓越國小組「銀質獎」的肯定。

三崙國小校長黃明旋指出，三崙國小位在風頭水尾，全校現有58名學生，學校以海洋日為特色，設計一系列課程，例如防風林是很大的自然教室，有豐富動植物生態，帶學生走進防風林踏查，另也把社區產業蚵（牡蠣）帶入課程，讓學生把學習融入生活中，此外配合三條崙設置國際風箏衝浪學校，學校優先做老師研習進修，培訓師資，未來設計適合學生的課程循序漸進。

▲雲林縣立斗六國中奪下110年教育部教學卓越金質獎殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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