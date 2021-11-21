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社會 社會焦點 保障人權

快訊／雲林深夜大火延燒3間房！屋內找到一具女焦屍

▲▼雲林縣虎尾鎮晚間傳出火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣虎尾鎮深夜出火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者柯振中、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮20日深夜民宅大火，林森二路385號附近的平房因不明原因起火，火勢延燒旁邊2、3房屋，消防局接獲報案，派出虎尾、斗南、土庫等分隊前往搶救，深夜11點04分控制火勢。依據最新消息，消防人員清理火場時，找到一具遺體，身份是57歲的郭姓女子，是郭姓屋主的妹妹。目前全案仍在釐清當中。

雲林消防隊20日深夜10點46分接獲報案，林森路二段某濟公廟附近平房起火，緊急派遣虎尾、斗南、土庫分隊人車前往搶救，並派遣第二大隊前往現場指揮，共計出動各式消防車輛10輛、消防人員18名。

▼雲林縣虎尾鎮深夜傳出火警。（合成圖／民眾提供、記者蔡佩旻攝）

▲▼▼雲林縣虎尾鎮晚間傳出火警。（圖／民眾提供）

由於火勢猛烈，現場4棟平房燃燒，初步估計燃燒面積100平方公尺，火勢晚間11點4分得到控制。警消進入火場清理時，在屋內找到一具遺體。

▼現場火勢猛烈，共有4棟平房燃燒。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林縣虎尾鎮晚間傳出火警。（圖／記者蔡佩旻攝）

依據鄰居說法，燃燒的房屋中，第二間有一對60多歲的兄妹居住，遺體身份確認後，是57歲郭姓女子，郭女是郭姓屋主的妹妹，疑似是鄰居口中「60多歲的兄妹」。目前已聯繫上郭姓屋主，全案仍在釐清當中。

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