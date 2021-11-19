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西螺大橋下「水漾親水空間」完工　設計豐富多元將成當地休憩最亮點

▲西螺大橋下水利工程設施包含了戲水池、砌石水道、火山岩洗手台、水畫牆、沙坑、腳踏式水車、醬油造型汲水器、西瓜造型座椅等設施，已完工程驗收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺大橋下水利工程設施包含了戲水池、砌石水道、火山岩洗手台、水畫牆、沙坑、腳踏式水車、醬油造型汲水器、西瓜造型座椅等設施，已完工程驗收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

經濟部水利署第四河川局在在立委劉建國爭取下於雲林西螺打造優質水漾親水空間，除了戲水池、砌石水道、火山岩洗手台、沙坑、傳聲筒、、腳踏式水車外，更有西螺特產意象的醬油造型汲水器、西瓜造型座椅設施，目前已完工程驗收亦由四河局辦理交接給西螺鎮公所。

西螺大橋是雲林最大地標之一，縱貫省道為彰化進入雲林首臨景點，無倫平、假日都是鄰近鄉鎮民眾首選休憩之處，立委劉建國、西螺鎮長鄭玲惠與當地多位民代一同爭取下，將原本荒蕪、野草叢生的閒置空地漸漸打造成適合運動、散步、遊玩的休閒空間。

立委劉建國指出，感謝第四河川局能順應西螺鎮公所鄭玲惠鎮長及團隊的請求，在西螺大橋下設置玩沙池、戲水區等，讓長輩、孩童可以到到此地，從事休憩活動，而且還有西螺大橋遮蔽太陽，可以很開心的遊玩，這是一個河川治理的進步。

▲西螺大橋下水利工程設施包含了戲水池、砌石水道、火山岩洗手台、水畫牆、沙坑、腳踏式水車、醬油造型汲水器、西瓜造型座椅等設施，已完工程驗收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經濟部四河局李友平與立委劉建國一同體驗踩水車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劉建國表示，一同見證整個休憩園區完工後移交給西螺鎮公所很感動，也感謝四河局局長都能即時針對問題回應以及贊同公所的規劃，同時未來希望能施設滑草場、擴大施設面積以及公廁的改善，希望未來大家共同來使用這些設施，也都能妥善、愛惜來使用。

西螺鎮鄭玲惠鎮長也說，西螺大橋的蝴蝶公園真的要發光發亮了，很多設施都適合親子來一同遊戲，尤其今天沙坑、戲水區，也真的很感謝劉建國委員以及中央經濟部水利署四河局李友平局長的全力支持。

經濟部四河局李友平表示，西螺大橋下的廣場在西螺鎮公所爭取下，設置了遊戲的沙池以及戲水池。同時也感謝劉建國委員在中央爭取經費，在通過工程驗收後與公所來進行交接，在衛星上就能看見西螺大橋的蝴蝶公園，透過這樣的遊戲區設置，未來可以更加蓬勃發展。

▲西螺大橋下水利工程設施包含了戲水池、砌石水道、火山岩洗手台、水畫牆、沙坑、腳踏式水車、醬油造型汲水器、西瓜造型座椅等設施，已完工程驗收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺大橋下水利工程設施包含了戲水池、砌石水道、火山岩洗手台、水畫牆、沙坑、腳踏式水車、醬油造型汲水器、西瓜造型座椅等設施，已完工程驗收。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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