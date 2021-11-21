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虎尾農會推廣花生加工品　百人齊聚大啖創意料理

▲虎尾鎮農110年度契作種植面積達170公頃，今年受氣候變化影響，今年產量稍減1至2成，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮農110年度契作種植面積達170公頃，今年受氣候變化影響，今年產量稍減1至2成，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮農會配合落花生產業策略聯盟進行國產落花生整合與推廣，擴大產業服務層面，降低運銷成本提升競爭力，推出蒜片花生及辣小魚乾花生新品及新包裝，同時結合虎尾鎮公所舉行農民節表彰大會，更安排趣味競賽、也邀請專業老師準備精緻的花生創意料理風味餐饗宴與大家共同慶豐收。

▲虎尾鎮農110年度契作種植面積達170公頃，今年受氣候變化影響，今年產量稍減1至2成，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮農會推出蒜片花生及辣小魚乾花生新品，同時結合農民節表彰大會，邀請專業老師準備精緻的花生創意料理風味餐饗宴與大家共同慶豐收。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉指出，虎尾鎮農會多年來用心輔導農民安全用藥，推廣契作產銷履歷落花生，110年度契作種植面積已達170公頃，今年受氣候變化影響，今年產量稍減1至2成，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。

▲虎尾鎮農110年度契作種植面積達170公頃，今年受氣候變化影響，今年產量稍減1至2成，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮農會推出蒜片花生及辣小魚乾花生新品及新包裝，活動安排趣味競賽，縣長張麗善及總幹事蔡武吉下場體驗「畚花生」。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡武吉表示，農會契作的花生品種主要為台農14號，特色是油分高、營養豐富、花生仁扎實，透過種園圃專區，可複製種苗，穩定品質且均一化，並提供給下一期農民耕作，且口感最適合加工。此次特別推出的調味花生有6種口味、麻辣花生有4種口味，除有中、大包裝，今天起也推出隨手包，另上市蒜片花生、麻辣小魚乾花生等2項新產品。

▲虎尾鎮農110年度契作種植面積達170公頃，今年受氣候變化影響，今年產量稍減1至2成，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說明，未來除了要推出全國第一款有生產履歷的花生油外，目前也有計畫再開發健康輕油品，供消費者多樣選擇。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡武吉說明，虎尾鎮農會輔導農民擴大種植具有安全履歷的落花生，產地檢驗把關，加工廠亦通過IS022000及HACCP國際食品衛生安全管理驗證，成為第一家具有產銷履歷驗證的農會，積極推動從產地到餐桌，以最好的原料再進入加工。未來除了要推出全國第一款有生產履歷的花生油外，目前也有計畫再開發健康輕油品，供消費者多樣選擇。

▲虎尾鎮農110年度契作種植面積達170公頃，今年受氣候變化影響，今年產量稍減1至2成，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。（圖／記者蔡佩旻攝）

▼▲虎尾農會推廣花生邀請退休國小午餐祕書黃密家，除了以蒜片花生做出創意蝦鬆，也使以農會花生加工產品為基材，設計十多道花生料理及甜品供民眾品嘗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮農110年度契作種植面積達170公頃，今年受氣候變化影響，今年產量稍減1至2成，每分地約可收500至700公斤，因此價格也些微上漲，生花生每公斤約50元。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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