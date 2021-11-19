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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲縣議會「議員罰站官員」引戰火　「恁老爸很優秀」險爆衝突

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會正在進行第19屆第6次定期會縣政總質詢，日前時代力量雲林縣議員廖郁賢在議會總質詢一週2次要縣府工務處長王令堯「罰站」，今（19）日中午在議會持續延燒，廖郁賢與另一位縣議員陳俊龍爆發口角。

▲廖郁賢對陳俊龍說「恁老爸很優秀，你要檢討啦議員！」陳氣得再衝上前指著廖說「妳說什麼？妳廖郁賢算啥？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖郁賢對陳俊龍說「恁老爸很優秀，你要檢討啦議員！」陳氣得再衝上前指著廖說「妳說什麼？妳廖郁賢算啥？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「議員罰站官員」事件出現雲林縣議會，時代力量議員廖郁賢今日在質詢前提及該事，疑影射無黨籍議員陳俊龍日前利用質詢時間謾罵她，有護航官員之舉，引起陳俊龍不滿上前質問「你說我怎樣？」雙方情緒一度高漲，議會主席議長沈宗隆隨即出聲緩頰。

縣議員廖郁賢上週質詢汪令堯，疑因不滿其答詢內容，當場說日後只要她質詢，汪令堯都要站起來，之後2次要汪令堯「罰站」，亦公開表示「以後只要我質詢，任何人都不能叫我的處長坐下，尤其是工務處要站起來」，當日擔任主席的民進黨議員江文登建議是否請汪坐下，廖仍堅持汪需站著答詢，最後汪站立到質詢結束才自行坐下。

▲廖郁賢對陳俊龍說「恁老爸很優秀，你要檢討啦議員！」陳氣得再衝上前指著廖說「妳說什麼？妳廖郁賢算啥？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖郁賢直言陳俊龍利用質詢時間罵她，還說有縣民留言要她加油，很懷念陳清秀議員（陳俊龍的父親）引起議場外的陳俊龍不滿，跑上前到廖的坐位旁大聲說「妳講什麼」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對於廖郁賢要縣府官員罰站，陳俊龍前天在議會中表達不滿，要求大會解釋，縣議員的權力是否有包括罰站官員，有的話應讓所有議員比照，若沒有就應明文規範；昨（18）日在議會再度表示，議員不質詢官員，只要官員站著，主席沒出聲等於默許這種行為，主席副議長蘇俊豪當場裁示，日後不准罰站，列入議事錄。

今日廖郁賢總開議質詢一開始就說「以後她質詢縣府所有官員都要坐著、坐好、坐穩，千萬不要站起來」，並說大部議員都在護航縣府、自廢武功，為體諒大家官員坐著，她站著；接著直言陳俊龍利用質詢時間罵她，還說有縣民留言要她加油，很懷念陳清秀議員（陳俊龍的父親）。

▲廖郁賢對陳俊龍說「恁老爸很優秀，你要檢討啦議員！」陳氣得再衝上前指著廖說「妳說什麼？妳廖郁賢算啥？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣議員廖郁賢上週質詢公務處長汪令堯，疑因不滿其答詢內容，當場說日後只要她質詢，汪令堯都要站起來，亦公開表示「以後只要我質詢，任何人都不能叫我的處長坐下，尤其是工務處要站起來」，引發爭議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此番言論瞬時引起議場外的陳俊龍不滿，跑上前到廖的坐位旁大聲說「妳講什麼」，主席議長沈宗隆見狀站起來要陳讓廖講完，議員王又民、黃文祥見狀上前把陳拉開，但廖接著說，「恁老爸很優秀，你要檢討啦議員！」陳氣得再衝上前指著廖說「妳說什麼？妳廖郁賢算啥？」2人爭執約1分多，最後主席沈宗隆要陳讓廖質詢結束，再給他時間說明，議事才恢復。

陳俊龍表示，他2天的質詢都沒有罵廖郁賢，是以議員立場質疑廖有罰站官員的權利嗎？並對先前情緒激動行為向在場議員、縣府官員及縣民道歉。雲林縣長張麗善表示，她肯定陳俊龍古道熱腸、仗義直言，也希望府會和諧，縣府團隊在質詢中必會詳實報告，實問實答，也望所有議員尊重縣府官員的個人清白。

▲廖郁賢對陳俊龍說「恁老爸很優秀，你要檢討啦議員！」陳氣得再衝上前指著廖說「妳說什麼？妳廖郁賢算啥？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員陳俊龍表示，他2天的質詢都沒有罵廖郁賢，是以議員立場質疑廖有罰站官員的權利嗎？並對先前情緒激動行為向在場議員、縣府官員及縣民道歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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