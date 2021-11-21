2021台灣咖啡節結合音樂輕鬆氛圍　金曲「？te壞特」站台開場

▲台灣咖啡節邀請金曲新人「？te壞特」開場，透過其爵士女伶魅力嗓音，融入心靈甦醒的咖啡節氛圍，讓咖啡節洋溢著金曲又國際的氣氛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021台灣咖啡節20日在古坑鄉華山國小隆重登場，由雲林縣長張麗善、臺東縣副縣長王志輝及土耳其駐台代表貝定可妻子丁蕊一同手沖咖啡為活動揭幕，除象徵跨地域的咖啡文化交流，活動邀請金曲新人「？te壞特」開場，透過其爵士女伶魅力嗓音，融入心靈甦醒的咖啡節氛圍，讓咖啡節洋溢著金曲又國際的氣氛。

今年咖啡節以「啡嚐甦醒」為主軸，延續去年開放到夜晚時段， 11月20、21日在華山國小及27、28日在古坑綠色隧道現場活動將有各特色樂團音樂演出，像是音樂才女林宜融樂團結合經典英文歌曲、電影插曲、爵士和Tango風格的跨界演奏；吳志寧樂團帶來吳晟詩作改編的音樂，用詩與音樂，歌頌生長在台灣土地上所有的美好等，將帶給遊客豐富的假日音樂饗宴。

▲雲林縣長張麗善、臺東縣副縣長王志輝及土耳其駐台代表貝定可妻子丁蕊一同手沖咖啡為活動揭幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，第19屆台灣咖啡節非常高興能邀請台東縣副縣長王志輝及土耳其駐台代表貝定可賢伉儷一同來手沖咖啡，作為雲林、台東及土耳其咖啡的跨地域文化交流，除了希望可以帶動疫情後國旅熱潮，未來也有更多機會與不同地方的咖啡交流。

台東縣副縣長王志輝表示，台東咖啡第一次來雲林交流，雲林古坑咖啡產量在台灣佔的比重不是最高，但卻是台灣咖啡的領頭羊，希望透過交流，讓吹海風的台東咖啡與吹山風的雲林古坑咖啡能彼此享受美妙的滋味，更希望台灣咖啡未來能走到國際上，讓更多人認識台灣的美麗。

農業處長吳芳銘補充說明，今年咖啡節有與古坑咖啡店家及旅宿業者合作的咖啡大富翁活動，加入「2021台灣咖啡節LINE@」就可領取集點卡，到合作店家消費就可以集點賺優惠，還有從10月28日到11月28日街頭藝人、駐唱歌手在每周六日會在古坑店家唱歌表演的響入啡啡活動，讓古坑從早嗨到夜晚。

▲今年咖啡節以「啡嚐甦醒」為主軸，延續去年開放到夜晚時段， 11月20、21日在華山國小及27、28日在古坑綠色隧道現場活動將有各特色樂團音樂演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，還有各具特色的咖啡生活市集，展售各家咖啡以及咖啡創意商品，提供烘豆體驗及咖啡染DIY活動也能滿足遊客的手作魂；荷苞山工作站也有咖啡歷史導覽、咖啡樹介紹、咖啡濾掛包DIY活動，讓遊客們能深度了解咖啡產業文化。11月28日閉幕活動，將邀請情歌歌姬梁文音、森林之王鄭可強的美聲演出，邀請大家來沈浸在咖啡與音樂中，讓今年的冬天一整個甦醒。

昨（20）日會中同時進行咖啡法官杯測大賽，邀約民眾透過杯測形式，針對10家在地咖啡豆品牌、1家臺東代表品牌，共11家做盲測試喝，比賽結果出爐：

最佳包裝：CPAG咖啡產區

最佳特色：桂啡農場

最佳風味：肯杜爾農莊

最佳手沖：果語工坊

最佳人氣：桂啡農場

▲今年咖啡節以「啡嚐甦醒」為主軸，延續去年開放到夜晚時段， 11月20、21日在華山國小及27、28日在古坑綠色隧道現場活動將有各特色樂團音樂演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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