疫情重創生計　逢甲夜市攤商串聯愛心歲末送暖招待獨老逛夜市

▲逢甲夜市攤商串聯協助孤獨老人，招待老人家逛夜市吃好料、玩遊戲（下同）。（圖／華山基金會提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

全台人氣最旺的逢甲國際觀光夜市，是台灣創新美食的發源地和全台老饕去台中的必訪之地，即使今年疫情嚴重衝擊逢甲商圈各店家，攤商營業苦不堪言，待疫情慢慢退卻、百業逐漸復甦後，攤商在站穩腳步的同時，除認助華山基金會第19屆「愛老人 愛團圓」孤老年菜與服務經費，日前還招待長者們逛夜市、享受美食，用暖心行動扶助在社會底層的弱勢孤老。

華山基金會指出，逢甲觀光夜市管理委會主委凌森耀、西屯區社會課廖怡雯課長與眾參與店家於17日晚上一起進行「依舊有你 愛老+1」的愛心串聯儀式，並陪伴長輩們迺夜市，逐一品嚐激旨燒鳥、阿華黑輪、其森牛肉湯等排隊美食名店，也體驗射氣球、打彈珠、彈跳兵乓球等遊戲。

一名鄭姓阿公在活動前說：「老了很久沒去夜市，沒有伴，吃什麼也沒有滋味。」不過在逢甲夜市與各攤商的熱情款待下，爺爺奶奶們齊聚吃美食、玩遊戲，重溫年少時光，也再次享受在熱鬧的夜市，讓他們都非常感動，紛紛豎起大拇指表示：「這琳瑯滿目的特色美食，是我們平常難以享用到的，今天真的好開心、好滿足」。

凌森耀表示，逢甲觀光夜市已非首次幫助弱勢孤老，華山基金會去年歲末募集三失老人年菜及服務經費遭遇困難時，即有60家愛心攤商響應認助；「人都會老，平常孤單的日子，會期待有人關懷，很榮幸逢甲夜市與各店家有這個機會招待爺爺奶奶來逢甲夜市迺夜市。」凌森耀說，看到每位爺爺奶奶開心的笑臉，就知道這麼做非常值得，期待每年都能持續舉辦。



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