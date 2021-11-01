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社會 社會焦點 保障人權

壯男打第一劑AZ瀕死被救回　簽切結書堅持要打第二劑隔天亡

▲南投出現2劑AZ疫苗皆現嚴重不良反應且猝死的個案。（圖／南投縣政府提供）

▲南投出現2劑AZ疫苗皆現嚴重不良反應且猝死的個案，圖非當事人。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投埔里47歲男子於7月、10月分別施打第一和第二劑AZ疫苗，不幸都出現嚴重不良反應，於上週猝死，引起南投縣議員關切，要求南投縣衛生局研究在首劑出現不良反應後強制禁打第二劑；縣府衛生局長陳南松表示，是否施打疫苗屬於個人意願選擇，醫療人員只能現場評估是否適合施打，或建議混打別種疫苗。

南投縣議會今天安排民進黨團進行總質詢，衛生單位在民眾施打疫苗後出現嚴重不良反應時的作為，成為質詢焦點。

縣議員葉仁創指出，埔里一位46歲的壯年男子，7月份打AZ後出現嚴重不良反應、被醫護人員努力救回，10月22日又打第2劑、隔天就不幸過世了，留下一家老小，令人惋惜；據家屬陳情描述，醫護人員在為他施打第2劑前有特別叮嚀「你第一劑已有嚴重不良反應、被硬救起來」，強烈建議他不要打，但他還是執意要打並簽切結書。

▲南投中年男子連打2劑AZ皆現嚴重不良反應後猝死，成為南投縣議員質詢焦點。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

▲▼南投中年男子連打2劑AZ皆現嚴重不良反應後猝死，成為南投縣議員質詢衛生局的焦點。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

▲南投中年男子連打2劑AZ皆現嚴重不良反應後猝死，成為南投縣議員質詢焦點。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

葉仁創質詢陳南松，遇到這種狀況，衛生局能不能基於疫苗誘發出個人不良反應的風險性，強制民眾不要打？陳南松則回應，施打疫苗前首先是自己選擇要不要打，縣府也不會為了拉高全縣涵蓋率就強迫一定要打，再來才是經醫療專業人員評估適不適合打。

陳南松補充，中央有規定能否混打其他疫苗的政策，第一劑打完若有不良反應經通報屬實，第二劑可經醫師評估、考慮混打他種疫苗。

葉仁創繼續問道，該名男子家屬擔心要病理解剖、希望保全大體善終，沒有意願通報不良反應個案、申請縣府10萬元補助，但本案打第1劑已經有嚴重不良反應、第2劑後過世還必須附病理解剖資料嗎？有無其他救濟方式？陳南松指出，家屬同意解剖則能快速得知是否與疫苗有因果關係，有因果關係者可獲較高的救濟補助款，不願解剖就須檢附這段期間所有就醫紀錄，衛生局同樣會向上呈送，經所有中央專家諮詢會議認可即可，不一定要病理解剖。

縣議員王秋淑也提及魚池鄉的個案，8月打過疫苗後導致從2隻腳到全身都無力，而且有向埔里衛生所反映通報這個嚴重不良反應，但家屬陳情指衛生局爾後都沒有關懷追蹤，她和縣議員廖梓佑皆表示，希望很多不同不良反應的個案，衛生局能專門予以關懷協助、建議就診科別，讓出現不良反應者儘速獲得照顧恢復。

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