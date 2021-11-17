　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

RICHARD MILLE攜手巴黎大腦研究所　拓展大腦研究格局

▲RICHARD MILLE攜手巴黎大腦研究所 共襄義舉改變大腦研究格局。（圖／RICHARD MILLE提供）

圖、文／RICHARD MILLE提供

巴黎大腦研究所是一家國際醫療科學研究中心，2010年由三位創始人Gérard Saillant、Yves Agid和Olivier Lyon-Caen教授創立，透過原創模式將醫務人員、研究人員、患者和企業家緊密連結，拓展對大腦的認知，研發大腦疾病療法，使患者從中受益。

全世界近10億人罹患大腦疾病，隨著人口老齡化趨勢加劇，這一數字還將持續上升。RICHARD MILLE自2012年以來，一直是巴黎大腦研究所的堅強後盾，創辦人Richard Mille先生更親身投入宣傳委員會，推廣善行義舉。今年，品牌進一步成立了RICHARD MILLE捐贈者俱樂部，號召客戶加入捐助行列，一同關注巴黎大腦研究所和大腦疾病。

Richard Mille先生表示：「我的朋友Jean Todt在巴黎大腦研究所成立過程中至關重要。而研究所主席Gérard Saillant教授則讓我更加堅定要為這項事業做出貢獻，以持續且可靠的方式支持該所，確保能發展長期計畫並讓更多人關注。我認為，我們有責任幫助機構運作更順暢，以支持他們的成就。這是一項崇高的使命，有助於挽救生命，改善許多人的生活。」

►什麼！愛馬仕打折了

ET快訊
全國750萬學生個資遭駭！身分證號、父母職業、住址、電話被轉
獨／超速罰單開錯了！　警方認了撤回34張
夜會女議員「牽手依偎」　周勝考發聲明：兄妹互動
快訊／北市幼兒園「2童1師」被蜂叮傷　警消也遭攻擊
棒棒哥被射臉！狼狽沖水繼續嗆　完整影片曝光
連千毅求饒「月薪只50k」　曾跩嗆澎恰恰這句被挖出
「不爽被超」拿棒攔車：屌什麼東西？　球棒哥到案了
18位「高端戰士」衝混打！　這廠牌最多人選
前衛生局長偷吃女秘書！　被控停國道「車震口愛」GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

RICHARD MILLE攜手巴黎大腦研究所　拓展大腦研究格局

菱距離購物商城　原民風聯名鉛筆組上架

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

RICHARD MILLE攜手巴黎大腦研究所　拓展大腦研究格局

菱距離購物商城　原民風聯名鉛筆組上架

2022 Yamaha Tmax運動大羊亮相　升級數位儀表、內建導航更科技！

6歲女童染多種性病　竟是媽媽害的！2男認了性侵「最重關到死」

張綱維控民航局「違法越權」對遠航撤照　要求國賠50億與復照！

中信盃黑豹旗／羅東高工轉木棒首闖32強　成績其次！態度最重要

西蒙斯客場6連戰缺席　七六人開鍘每場罰款破千萬台幣

女星集郵《魷魚遊戲》！影帝也瘋狂　李奧納多興奮問：他們在哪？

謝淑薇WTA年終賽女雙冠軍戰門票到手！　個人生涯第2冠就差一勝

前NBA籃網扣將麥卡洛降臨PLG　新北國王3洋將到齊

大陸不要台灣水果沒關係！　農糧署署長曝日本友善喊「全部送來」

南韓單日暴增逾3000例！與病毒共存才半個月　重症創新高

公益熱門新聞

菱距離購物商城　聯名商品發表會

RICHARD MILLE助拓大腦研究格局

公益巨星演唱會　台南振撼登場

氣候迫害兒童！取水路上被綁架

遭棄養老人擠爆宜弘道之家　資金缺口達500萬

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

王令麟捐百萬送暖　助弱勢與浪浪過好年

街友等嘸人幫助　前萬華分局長善舉超暖心

林心如任愛無限公益大使

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

東森做公益　王令麟站第一線傳遞正能量

電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

疫情捐款下滑破3成！需求激增5倍

兒虐頻傳世界展望會籲當守護天使

更多熱門

相關新聞

水果刀插女童左眼　腦內仍有4cm斷刀

水果刀插女童左眼　腦內仍有4cm斷刀

上海一名1歲女童在家玩耍時，手上竟然拿著一把陶瓷水果刀，結果不小心跌倒，刀直接從左眼上方插進大腦，痛得她哇哇大哭水果刀也當場斷裂，然而她前往當地醫院就醫時只被簡單清理傷口就包紮，後來才發現仍有4公分斷刀插在腦內。

幸福的孩子愛唱歌　聽損兒齊歡唱

幸福的孩子愛唱歌　聽損兒齊歡唱

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

「水生動物的疾病專家陳石柱　榮獲國家產學大師

「水生動物的疾病專家陳石柱　榮獲國家產學大師

印度陳樹菊　存畢生積蓄為家鄉建小學

印度陳樹菊　存畢生積蓄為家鄉建小學

關鍵字：

暖新聞公益愛心雲RICHARD MILLE巴黎大腦研究所大腦疾病

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

《魷魚遊戲》慘輸！Netflix「冠軍韓劇出爐」

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

快訊／徐若瑄大量出血緊急入院

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

李千那爆假戲真做黃尚禾！

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面