RICHARD MILLE攜手巴黎大腦研究所　拓展大腦研究格局

圖、文／RICHARD MILLE提供

巴黎大腦研究所是一家國際醫療科學研究中心，2010年由三位創始人Gérard Saillant、Yves Agid和Olivier Lyon-Caen教授創立，透過原創模式將醫務人員、研究人員、患者和企業家緊密連結，拓展對大腦的認知，研發大腦疾病療法，使患者從中受益。

全世界近10億人罹患大腦疾病，隨著人口老齡化趨勢加劇，這一數字還將持續上升。RICHARD MILLE自2012年以來，一直是巴黎大腦研究所的堅強後盾，創辦人Richard Mille先生更親身投入宣傳委員會，推廣善行義舉。今年，品牌進一步成立了RICHARD MILLE捐贈者俱樂部，號召客戶加入捐助行列，一同關注巴黎大腦研究所和大腦疾病。

Richard Mille先生表示：「我的朋友Jean Todt在巴黎大腦研究所成立過程中至關重要。而研究所主席Gérard Saillant教授則讓我更加堅定要為這項事業做出貢獻，以持續且可靠的方式支持該所，確保能發展長期計畫並讓更多人關注。我認為，我們有責任幫助機構運作更順暢，以支持他們的成就。這是一項崇高的使命，有助於挽救生命，改善許多人的生活。」