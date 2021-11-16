性侵女兒「從小二到國一」　逛夜市也不放過！狼父重判12年8月

▲桃園市1名狼父把親生女兒當成洩慾工具，自小二起至國一階段，多次趁家人不在時對女兒性侵，甚至連送其上學、逛夜市都不放過，地院判處狼父應執行12年8月有期徒刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子遭指控，多次趁家人不在家時，對還在念小二的女兒性侵，甚至連送女兒上下學、逛夜市時都不放過，在學校與夜市廁所對女兒下手性侵得逞，女兒念國一時甚至當成性交易對象，每次事後還給500元作為代價，少女後來忍無可忍下怒揭狼父惡行；桃園地院法官審酌，男子最初否認犯行，事後全部坦承，尚未泯滅人性，審結依數個對未滿14歲女子犯強制性交罪、對未滿14歲女子為性交罪、對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判處應執行12年8月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，桃園市男子遭指控，從2013年起，對當時僅7歲還在念小學二年級的女兒逞獸慾，趁家人不在家時在房間內，連接送上下學時在學校廁所性侵，甚至帶女兒逛夜時，都趁機在夜市廁所內大膽逞獸慾；女兒上國一時，美次性侵結束時，還會給500元作為性交易代價，總計最少15次，在違反女兒意願下強制性交得逞。

檢方查出，這名狼父從女兒國小2年級到國中1年級間，至少7次在住處房間對女兒性侵，接送上下學時，有3次拉到學校廁所性侵，逛夜市時也在夜市廁所性侵，女兒指控從小到大至少遭父親性侵至少15次之多，檢方則依妨害性自主罪嫌將男子提起公訴。

男子在警方偵訊時矢口否認犯行，但在桃檢複訊時則坦承大部分，最後在地院審理時終於俯首全數坦承，被害少女、社工與少女媽媽等證人證述大致相符，並有醫院診斷證明等佐證。

地院法官審酌，狼父犯行明確，男子為被害少女知父親，本應善加照護，但其所為卻嚴重殘害其身心健康與人格發展，所生危害甚鉅，實不應輕縱；衡量男子在審理期間全數坦承，尚非完全泯滅人性，具悔意且無前科理由，審結依7個對未滿14歲女子犯強制性交罪各處7年6月、3個對未滿14歲女子犯強制性交罪各處7年8月、對未滿14歲女子為性交罪處3年6月、4個對14歲以上未滿16歲女子為性交罪各處1年，合併應執行12年8月有期徒刑，本案還可上訴。

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