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社會 社會焦點 保障人權

獨／棉被摀嬰兒嘴+掌摑？保母稱兒子動手又改口　父母氣炸提告

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲白小弟左臉頰有明顯紅腫瘀痕，疑遭虐打。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投白姓夫婦在9月時將1歲半的長子托與保母黃姓女子照顧，未料第一天將兒子接回時，竟發現左臉頰出現大片紅腫，憤而報警對黃女提告；黃女先推稱是自己未成年的兒子突然情緒失控、不但用棉被摀嘴還動手打了嬰兒，爾後卻又向檢察官翻供說沒人施暴，讓白姓夫婦氣炸，呼籲檢方查扣雙方手機、攤開所有事證幫兒子討公道。

白姓男嬰的22歲母親吳姓女子昨先將事發經過PO上臉書「爆料公社」，引起長期關心虐兒案的直播主「正義哥」徐奕注意，2人上午一起出面向《東森新媒體ETtoday》記者說明。

吳女回顧，2個月前因腹中二寶即將臨盆，夫妻倆商議將長子暫時託與保母照顧3天，透過臉書社團網友推薦而找到家住中興新村的黃女，約定9月15日上門觀察托育環境，但不巧吳女當天就開始陣痛，夫婦倆只得趕緊將兒子送去黃女家、再轉往醫院生產，未料接回兒子後，就發現左臉頰上出現疑似遭掌摑的紅腫瘀青痕跡。

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼投訴人指出，事發當天早上兒子出門前無恙，接回後臉上就出現傷痕。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／記者高堂堯翻攝）

吳女出示錄音，指丈夫隨即打電話質問黃女，黃女先說是白小弟與其他嬰兒玩到累了、頭撞到圍欄所致，後來又改口當天有幾分鐘時間離開去上廁所，並指示自己兒子協助看顧，其子卻因哄不住嬰兒，情緒失控拿小被子摀住白小弟的嘴，還動手打他，事後也很後悔、托她向白姓夫婦道歉，但她才是主照顧者，失職的責任應由她承擔，一再向夫婦倆道歉，請求「不要為難我兒子」。

吳女說，黃女隔天卻又在LINE上傳訊澄清、指跟兒子詢問求證後發現他並未施暴，不但仍未清楚交代傷勢來由，還請求不要走向訴訟，隨後卻又將訊息收回，反覆不清的說詞和推諉態度讓夫婦倆完全無法接受，15日當天就帶白小弟赴醫院驗傷、隔天前往中興分局報案提告傷害。南投地檢署昨首度召開偵查庭，黃女仍堅稱他兒子只幫忙顧嬰兒2到3分鐘即出門上班，母子倆皆未施暴也沒有打人的動機，令夫婦倆氣結。

「我兒子一歲初連話都不會講，（黃女）竟打得下去！」吳女出示兒子當天照片痛訴，早上出門前還好好的，晚上回家就出現傷勢，白小弟原本就比較怕生，挨打回家後更是一直黏著夫婦倆不放，令人備感心疼，所幸目前已慢慢恢復正常；她也質疑黃女或其子若未動手，為何一開始要承認，還說出棉被摀嘴的情節，說詞完全不合情理，甚至會讓人懷疑是他們夫婦倆刻意栽贓、作賊喊捉賊，認為檢方應查扣其手機挖掘被隱藏的事證，她也願交出手機協助調查並自清。

▲南投中興新村傳出保母虐打托育嬰兒的疑案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲遭控虐打托育嬰兒的黃姓保母（左），圖非當事嬰兒。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者稍早前往黃女家求證，但其家屬推稱黃女不在家，其夫出面表示，一切已進入司法程序不願多談，但當天讓白姓夫婦進入屋內將孩子接走，人還好好的，半小時後就開始說他兒子有傷，被如此指控感覺很冤枉；記者詢問為何黃女一開始要承認是兒子施暴，他反控是對方兇惡喝斥、太太才被嚇到胡言亂語，但她和兒子都沒有動手打嬰兒，一切坦然。

南投縣政府社會及勞動處回應，該名黃姓女子領有合格保母證照、有5年的保母資歷，過去並無不良紀錄，在獲本案通報後也已派員了解幼兒受傷的相關情形，是否真有遭虐將交由司法根據既有事證做最後裁決。

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