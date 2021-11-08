疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻　跑山獸爬遍整座山找到他

▲楊男失聯29天，在一處瀑布下被「跑山獸」尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一名楊姓男子國慶連假期間獨自前往仁愛鄉山區，打算攀登再生山至能高山，但卻遲遲未歸且失聯，家屬事後焦急報警。然而，最後仍傳出不幸消息，楊男遺體在他失聯的第29天，於萬大南溪支流溪谷的瀑布下方被來自捷克的「跑山獸」羅培德尋獲。

「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）的妻子羅勃依婉（Eva Lobo）事後接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，楊男失聯後家屬四處請求各方搜救單位協尋，甚至楊男的父親都住到廬山等候消息，而羅培德則是受楊男胞弟之託，再次出動搜尋。

羅勃依婉表示，羅培德在擬定搜救計畫時，也曾仔細參考楊男的IG、臉書等網路個人資料，依據其外顯的個性、行事作風揣摩他的動向，發現楊男其實相當謹慎，登山都會照著既定計畫路線走，羅培德於是依照著楊男既定登山計畫路線仔細尋找，幾乎找遍整座再生山。

▲楊男陳屍地點相當偏僻，研判是因溪水暴漲失足喪命。（圖／記者高堂堯翻攝）

羅勃依婉指出，楊男被尋獲的地點相當偏僻，羅培德的腳程已經相當快速，但此次羅培德從山下來回還得耗上6小時，且溪谷地形也相當險惡，有好幾層的瀑布、溪水有深有淺，而她上周曾陪羅培德到現地走了一小段，幾乎寸步難行。

羅勃依婉提到，楊男被尋獲時，他的雨褲、背包雨套等個人物品還沿溪流散落，羅勃依婉因此研判，楊男應不是迷路，有可能是不幸遇上國慶連假期間的圓規颱風的強勁外圍環流，導致溪水瞬間暴漲，失足跌落而被沖走溺斃，也才增加了搜尋難度、耗費更多時間。

不過，由於家屬有尋賞30萬元，就有網友毒舌指「錢很難賺」。對此，羅勃依婉駁斥道，是因受到家屬之託，羅培德才會再次出動，且羅培德在擬定搜救計畫時發現，楊男跟他恰巧同年，這次能在這麼險惡的地勢中找到遺體、讓家屬能夠放下心中大石，實在是冥冥中的緣分使然，根本不會去想到賞金的問題。