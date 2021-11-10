身障男到夜市忘記停車處傷心大哭　臺西警動員警力迅速尋獲

▲鄭男身淚俱下拜託警方一定要找到該車，警方最後在臺西鄉民族路找到鄭男的白色重型機車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林臺西一名鄭姓男子本週六晚間下班後到夜市吃晚餐，吃飽後領有身障手冊的他卻因為工作太累遲遲想不起機車到底停哪裡，面對警方的協助一度傷心哭起來，最後在員警調閱監視器及地毯式搜索下，找到鄭男停在夜市另一側的白色摩托車，這才讓鄭男破涕為笑，頻頻點頭向警方道謝。

臺西警分局指出，6日18時48分接獲鄭姓男子報案，其所騎機車於臺西夜市不見，立即由巡佐蔡聰明、警員鍾旭昌前往處理。經了解係鄭男騎乘機車前往臺西夜市吃完牛排後忘記機車停在何處而找不到，經員警詢問鄭男從何處騎乘前來及車牌號碼為何，均無法回答，只知道是為白色普重機車。

警員先安撫其情緒請鄭男不要心急，慢慢回想。鄭男緩緩敘述家中狀況，本身有身心障礙，家中父母親也年老體衰身體狀況不佳，全家生活重擔均落在鄭男身上，又工作勞累才會忘記機車停放在何處，且該車為上班生活唯一交通工具，鄭男身淚俱下拜託警方一定要找到該車，不然無法前往上班賺取薪水，全家生活勢必會陷入困境。

警方立即動員所內同仁前往臺西夜市尋找該輛白色普重機車並調閱監視，挨家挨戶詢問民眾及附近攤商，警員丁揚倫、丁政江在臺西夜市內以地毯式搜索，最後在臺西鄉民族路找到鄭男的白色重型機車，鄭男對於警方能即時找到該車直呼警察真的是人民保母，並表達十二萬分的由衷感謝。

臺西警分局長黃念生表示，肯定同仁秉持同理心，能迅速找回民眾機車，發揮為民服務熱忱，讓民眾有感，讓警察團隊引以為榮，並呼籲民眾在停車後拍下停車位置及周遭環境，能幫助記憶車輛停放處所，另停放機車時除記得上鎖及取下機車鑰匙外，記得多加一道大鎖，以確保自身愛車安全。

▲鄭男身淚俱下拜託警方一定要找到該車，警員丁揚倫在臺西鄉民族路找到鄭男的白色重型機車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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