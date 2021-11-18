藍營控沈榮津宣傳公投違反行政中立　李進勇：他是當事人，不是第三者

記者楊蕓／台北報導

行政院副院長沈榮津昨到漢翔公司宣傳政府公投立場，引發國民黨質疑違反行政中立，中選會主委李進勇18日受訪時表示，公職人員選舉罷免法規範公職人員不得宣傳是針對「人」的選舉，但公投是對「事」的投票，並無這項規定，且行政院身為反方立場的當事人，替公投案辯護並無違反行政中立的問題。

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

李進勇說明，公民投票過程中，行政院是反方立場的當事人，不是第三者，因此行政院必須提出公投案意見書，刊登公報中，並於電視意見發表會中站在反方立場替公投案說明辯護，「所以他是當事人，不是第三者，沒有所謂違反行政中立的問題。」

至於官員有無規定不能在上班時間宣傳？李進勇則說，根據公職人員選舉罷免法第50條規定，中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動。他強調，這是對「人」選舉部分的規定，但在公投法中就沒有這項規定，因為對人、對事的選舉不同，盼社會各界對於這兩個選舉性質不同之處能夠予以瞭解。

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