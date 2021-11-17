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國民黨要三接遷址台北港　陳亭妃曝公文打臉「朱立倫曾兩度反對」

▲▼民進黨立委陳亭妃曝光公文，朱立倫在擔任新北市長期間，兩度發文反對三接遷至台北港。（圖／翻攝國會頻道）

▲民進黨立委陳亭妃質詢經濟部長王美花。（圖／翻攝國會頻道）

記者林銘翰／台北報導

三接遷離等4大公投將於12月18日投票，民進黨立委陳亭妃17日曝光2張公文，顯示國民黨主席朱立倫在2017、2018年擔任新北市長時，分別兩度發文反對三接遷往台北港。經濟部長王美花表示，如果只講要遷離三接，但是問題完全沒有辦法克服，對台灣來說會是非常大的傷害。

立法院經濟委員會17日審查111年度台灣中油公司、台灣自來水股份有限公司預算，並邀請王美花、中油代理董事長李順欽、台水董事長胡南澤等人列席備詢。

陳亭妃質詢時指出，大家都說三接傷了藻礁，政府也一直不斷地外推，基本上整個保護藻礁的範圍，是完全擴大的，現在國民黨不斷地在打這個議題，政府還是要還原一下，詢問三接當時到底是誰通過的。王美花回應，確實是在前總統馬英九執政的時候，就決定要蓋三接了。

陳亭妃表示，這些就是在2015年9月4日通過的，當時通過的範圍所影響的範圍更大，現在國民黨卻跳出來說三接不行，她相信能源跟保護藻礁、環保議題，絕對是民進黨非常重要的兩大主軸，「這個我們絕對不會偏廢，反而我們是要怎麼保護到能源，又保護到藻礁，去創造雙贏」。

陳亭妃提及，現在有環團主張要移到台北港，大家去問新北市長侯友宜支不支持，侯友宜卻聲稱「中央沒有這個政策」，根據新北市政府在2017年11月8日所發的公文，內容提到台北港有土地已售、民意反彈、時間未及等3大障礙，所以還是希望設在原定的桃園觀塘工業區。

陳亭妃再指，根據新北市政府在2018年5月30日所發的公文，當時新北市政府也是否定，她覺得不是沒有努力過，也不是沒有做過，而是在努力做過的過程當中，地方政府反對、兩度被新北市打回票，既然不行就在原有的地方處理，要怎麼把藻礁做到最好的處理，就是行政單位要做的事情。

王美花表示，如果只講要遷離三接，但是問題完全沒有辦法克服，「那這個遷離，其實會讓我們沒有辦法接收天然氣」，對台灣來說會是一個非常大的傷害。

陳亭妃強調，新北市政府本身就不同意，表示這個政策就動不了，現在環團再做建議，「為什麼國民黨還說好棒棒、可以」，她覺得這個就是為了反對而反對，而不去講出真正的實話，才是擾亂政策擾亂很重要的關鍵。

▼陳亭妃秀出公文表示，當年朱立倫反對三接。（點圖放大／陳亭妃辦公室提供）

▲▼陳亭妃公布公文，當年朱立倫反對三接。（圖／陳亭妃辦公室提供）

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