第二場公投說明會來了　趙少康出馬、羅智強大戰徐國勇

▲羅智強、趙少康。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

第二場公投意見發表會登場！今（18）日上午10點30分至晚間7點30分於民視直播，並同步於中選會網站直播。第18案反萊豬國民黨派出中廣董座趙少康應戰，第19案公投綁大選則派出羅智強對決內政部長徐國勇。

第2場次意見發表會，首場為第20案，上午10點30分至11點30分登場，正方代表人為蔡雅瀅，反方代表人為趙家緯。第17案於下午3點至4點舉行，正方代表人為黃士修，反方代表人為許永輝。第18案為下午5點至6點，正方代表人為趙少康，反方代表人為李淳。第19案為下午6點30分至晚間7點30分舉行，正方代表人為羅智強，反方代表人為徐國勇。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

▼第二場公投說明會正反方陣容。（圖／中選會提供）



12月18日全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

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