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騙徒抖音化身工程師！她一聽虛擬貨幣很好賺　衝銀行險噴15萬

▲內埔警分局內埔派出所副所長潘春風偕警員郭嘉玲及時阻止鍾女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局內埔派出所副所長潘春風偕警員郭嘉玲及時阻止鍾女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉一名女子使用抖音軟體交友，認識一名自稱工程師的騙徒，佯稱因工關係發現某娛樂公司虛擬貨幣平台漏洞，可以套利，要她先匯款15萬多元到兩個戶頭，行員發現有異報警，及時阻止她被騙。

鍾姓女子日前到華南銀行內埔分行臨櫃匯款時，行員關心她匯款對象及匯款目的，未料她言辭閃爍、面露難色，行員查覺有異報警。

內埔派出所副所長潘春風偕警員郭嘉玲趕到，上前關心；鍾姓女子向警方表示，先前使用抖音軟體交友，認識一名男子自稱從事工程師一職，該名男子表示因工作與某娛樂公司虛擬貨幣平台業務上有往來，並稱發現該網路平台有漏洞，可利用該漏洞投資套利，向她提出共同投資邀約，並請她匯款新台幣15萬3400元到對方提供的2個帳戶內。

警方向她表示，這種手法是詐騙集團使用的「假交友真詐財」，連忙勸說，並查詢對方所提供匯款帳號，結果顯示2個帳戶均已被提列警示帳戶，她才相信受騙，並對警方極力阻攔其匯款並費時勸說感激不已，也對行員的熱心關懷感到十分感激，多虧員警與行員共同合作，才能使其辛苦所賺的錢被騙走。

內埔分局長蘇偉荃表示，詐騙集團利用民眾在家防疫，透過網路交友投其所好使民眾放下戒心，以投資虛擬貨幣向其詐騙且傳授教戰守則避免銀行及警方識破，呼籲民眾若對投資平台有所疑問，應先向警方或經濟部查詢確認，以免遭人詐騙。

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