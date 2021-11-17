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金門大橋工程進度超前達93.76%　拚明年7月完工通車

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門大橋為國內首見之長跨距海上橋梁工程，極具高風險性及高技術性，今（17）日進入主橋橋塔外置預力鋼索上纜階段。截至11月上旬，實際工程進度達93.76%，微幅超前，預定明年7月完工通車。

▲▼金門大橋工程進度超前，拚明年7月完工通車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大橋工程進度超前，拚明年7月完工通車。（圖／記者林名揚翻攝）

金門大橋今年5月完成全部下構基礎施工，並持續推展橋塔及上構施工，今日於P48橋塔開始深槽區主橋橋塔第一根外置預力鋼索上纜作業，體現其代表性地標-海上脊背風帆意象已融入金烈水道天際線。

金門縣長楊鎮浯視察施工現況，並勉勵團隊加緊腳步跨越最後階段的里程碑，在著重品質、安全要求下，儘早完成本座具有歷史性意義的跨海大橋。

▲▼金門大橋工程進度超前，拚明年7月完工通車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣長楊鎮浯視察施工現況，並勉勵團隊加緊腳步跨越最後階段的里程碑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門大橋工程進度超前，拚明年7月完工通車。（圖／記者林名揚翻攝）

截至今年11月上旬，預定工程進度93.44%，實際工程進度93.76%，進度比較+0.32%。目前工程重點工項為深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝作業，金門縣政府表示，將與代辦機關交通部高速公路局持續督促廠商加快進行，並注重品質及施工安全，推動金門大橋早日完工。

▲▼金門大橋工程進度超前，拚明年7月完工通車。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大橋工程進度超前，拚明年7月完工通車。（圖／記者林名揚翻攝）

事實上，金門大橋CJ02-2C標接續工程2016年11月28日由東丕營造以59億5,385萬元得標，2016年12月28日開工起計工期，原訂於今年12月完工，但因受地質差異、冬季天候及海象惡劣、新冠疫情2級警戒等因素影響，預定明年7月完工通車。

金門大橋海上脊背橋經過施工團隊持續不斷努力，已克服堅硬花崗岩地質、岩盤深度傾斜度不一、大口徑基樁貫入岩盤、金烈水道海流快速、東北季風強勁及節塊長距離海上運輸風險等困難。

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