　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八大解封首日！高市警擴大臨檢　550警力防「全民瘋棒球」

▲警察局至金芭黎舞廳勸導顧客遵守防疫規定 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲八大行業今起復業。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情趨緩，已停業半年的八大行業今(16)日起有條件復業，加上「全民瘋棒球」，高雄市警察局連續數日、每天約550名警力執行擴大臨檢，嚴防夜間街頭暴力和酒駕事件。

台中市近日治安暴力案件頻傳，先是有瑪莎拉蒂3惡少狂毆18歲宋姓男大生，造成男大生頭部重創，目前仍在加護病房治療；接著又爆出服飾店遭潑漆，「球棒少年團」狂砸賓士車，今天又被爆出先前曾虐殺蔣姓員工的的人力派遣公司，負責人將鄰居打到顱內出血。

高雄市警察局16日發布新聞稿指出，有鑑於他縣市日前發生數起持球棒鬥毆之暴力事件，讓民眾質疑「全民瘋棒球」之嘲諷話題，再加上今晚八大行業解封首日，深夜期間勢必會有問題產生，高市警方為圍防夜間街頭暴力事件及酒駕情事發生，立即規劃全市八大行業擴大臨檢及重要道路、聯外道路之之路檢取締酒駕勤務。

▲高雄市警察局長黃明昭 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市警察局長黃明昭 。（圖／ETtoday資料照）

高雄市警察局長黃明昭表示，高市警動員執行擴大臨檢及取締酒駕路檢勤務，是為防止夜間街頭暴力及酒駕情事發生，以及心存僥倖民眾及不配合之店家，全面臨檢轄內八大業者，就是要圍防暴力情事發生以及圍堵疫情再次成為破口。

黃明昭也指示，警方在執行查察時針對未遵守防疫規定之業者及未佩戴口罩之消費者來加強取締，並以警用電腦M-POLICE逐員清查有無居家檢疫(隔離)擅自外出人口，強力阻絕心存僥倖、鬆懈之心態與行為。

▲▼高雄市警局連日取締酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市警局連日取締酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市警局連日取締酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

市警局指出，為圍防再有「全民瘋棒球」之事件發生及圍堵八大行業成為疫情破口，動員高市警方全面編組快打部隊及配合衛生局臨檢查察業者及顧客有無依中央流行疫情中心復業之相關指引規定辦理，另從業人員須至少接種1劑疫苗滿14天，且顧客進場應提供至少接種1劑疫苗滿14天之證明。

高雄市政府警察局連續數日動員17個分局，每日約550警力加入全市擴大臨檢及路檢勤務，全面防止街頭暴力鬥毆情事發生，並要求業者、消費者配合並共同遵守防疫規定，讓高雄依然是民眾心目中首選之宜居城市。

【更多新聞】

快訊／高雄前鎮漁港驚見男屍！漁民急報案　口袋機票確認身分　

高雄婦打莫德納後「主動脈剝離」　血壓飆200送急診！ICU觀察中

快訊／高雄5行政區「11／18大停水15小時」　20.1萬戶受影響

義大醫療走向屏東！2025年營運　將有遊樂場、購物、電影院

藝FUN券幸運兒快看！高雄196店家消費再贈高雄券　眷村民宿也能用

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
台中又傳3惡煞暴打鄰居！女兒淚「為什麼又放走」
米不長蟲保存法曝光！專家揭「認外包裝1數字」最好吃
北市某診所每日接種「千劑疫苗」！衛生局說話了
習近平「拜習會」稱台灣是中國一部分　陸委會回應了
蘋果派不能亡！網敲碗麥當勞3品項回歸：還給我
快訊／YouTuber鐵牛老婆生了！　曬3口照興奮喊：轉職變
20年翻3倍！顏寬恒億元別墅曝光
女星健身房遇直球搭訕！害羞給IG被回「對不起」轉身逃走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中又傳3惡煞暴打鄰居！女兒淚「為什麼又放走」　盧秀燕震怒了

瑪莎惡少效應台中警掃蕩暴力犯罪　男子持有槍彈毒當街被壓制逮捕

八大解封首日！高市警擴大臨檢　550警力防「全民瘋棒球」

蘆洲老公寓大火　「住警器」狂響驚醒屋主…5人差幾秒成冤魂

前夫LINE「妳最後一次見小孩」　她急報警！父子4人均安

金融駭客栽在台灣手上　刑事局短片籲國際刑警組織納編台警

台61線高架重機撞大貨車　騎士送醫不治！駕駛不知遭撞變肇逃

90歲打離婚官司！前資政徐立德與小35歲音樂家再度判准離婚

獨／台中服飾店被砸慘況曝！網爆闆娘黑歷史　她怒喊：告到底

狠砸賓士5煞抓了全交保！警兒黑底曝　雙方都藏著不可說的秘密

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

北市嬤載1歲孫女遭砂石車輾過　疑買完菜回家...屍骨分離慘死！

模仿愛裝熟同學！眼神上下打量　「口氣、肢體動作」一次到位像炸

弟弟把1000包餅乾塞滿姐姐房間　她回家見狀傻眼：你給我收拾好！

空間傳送門？他將南瓜丟進漩渦　水流吞噬後從馬路另一端吐出！

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉「沒人理」！ 憲哥出面：可以了…揭真相

台中又傳3惡煞暴打鄰居！女兒淚「為什麼又放走」　盧秀燕震怒了

瑪莎惡少效應台中警掃蕩暴力犯罪　男子持有槍彈毒當街被壓制逮捕

八大解封首日！高市警擴大臨檢　550警力防「全民瘋棒球」

蘆洲老公寓大火　「住警器」狂響驚醒屋主…5人差幾秒成冤魂

前夫LINE「妳最後一次見小孩」　她急報警！父子4人均安

金融駭客栽在台灣手上　刑事局短片籲國際刑警組織納編台警

台61線高架重機撞大貨車　騎士送醫不治！駕駛不知遭撞變肇逃

90歲打離婚官司！前資政徐立德與小35歲音樂家再度判准離婚

獨／台中服飾店被砸慘況曝！網爆闆娘黑歷史　她怒喊：告到底

狠砸賓士5煞抓了全交保！警兒黑底曝　雙方都藏著不可說的秘密

富邦教練風波後首戰　火力壓制5局與兄弟0比0

拜習峰會落幕！8架次共機擾台　空軍廣播驅離方空彈追監

24歲每月仍向爸媽拿錢！朋友「不丟臉嗎」　她苦笑：真的活不下去

大陸房市10月再降溫！逾7成城市月增率下跌　專家預測年內走勢

台中又傳3惡煞暴打鄰居！女兒淚「為什麼又放走」　盧秀燕震怒了

德國暫停「北溪2號」天然氣管線認證　俄羅斯輸送計畫再度受阻

一軍初登板將遇統一封王戰　李子強：不受影響

洛杉磯港宣布「貨櫃預期滯留費」延後一周收費　顯示港方也有顧忌

拜習會涉台內容美中說法不一　外交部：美方多次提醒中方可能過度詮釋

吳姍儒配戴新加坡品牌Zenyum隱形牙套　分享打造完美迷人微笑過程

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

國一新生鐘聲響未進教室　下一秒墜樓亡

台中「球棒少年團」瘋砸賓士　犯案原因曝光

4煞球棒狠砸賓士　車主老公是警察

雪碧勾人夫產女　正宮決戰小三結果將出爐

女警、高中熱舞社都受害　他偷拍百妹！不法獲利200萬

男同學煮麵「摻大麻油」　2女吃完狂吐險死

快訊／抓到了！砸毀單親媽服飾店　2惡煞落網

即／男大生轉入普通病房！現況曝光　

台中單親媽服飾店遭砸潑漆　怒喊：誰來保護我們

張敦量自稱「量寶寶」　同學爆：從小帶頭打人

快訊／男全身骨折陳屍龍洞礁岩上　妻見遺體崩潰

轉傳吳夢夢A片「不射挑戰」　6男全起訴

更多熱門

相關新聞

陳時中突認了「這件事」！　鄉民全傻眼：直接不演

陳時中突認了「這件事」！　鄉民全傻眼：直接不演

針對指揮中心開放高端混打，台北市長柯文哲怒嗆，「請大大方方承認這不是混打，而是重打」；對此陳時中今（16日）受訪時坦承，「講的也有他的道理在，整體疫苗上，本來就有我們的困難」。消息曝光後，引發鄉民一片譁然，紛紛直喊「直接不演了」、「不凹了，是不是快幹不下去了」。

球棒4煞跳愛情的恰恰！電臀狂扭S曲線爆反差

球棒4煞跳愛情的恰恰！電臀狂扭S曲線爆反差

到阿公店「資料被分析」？柯：不會

到阿公店「資料被分析」？柯：不會

護國神山非萬靈丹　一種產品跟漲遭批「會很辛苦」

護國神山非萬靈丹　一種產品跟漲遭批「會很辛苦」

他喝完這一味騎重機上路　擦撞賓士彈飛

他喝完這一味騎重機上路　擦撞賓士彈飛

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄高雄市警察局黃明昭球棒街頭暴力酒駕

讀者迴響

熱門新聞

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

「王建民宿敵」冠軍游擊手心臟病過世　享年45歲

瑪莎惡少牽連　組頭曝百億下注秒蒸發

停售蘋果派、麥香雞？麥當勞說明

謝和弦嗆蕭敬騰：在人民幣前多乖

愛台灣阿北怒「打高端不能出國」　他一問突破盲點

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

2傘兵空中相撞驚悚片曝　5秒急墜35米

國一女墜樓原因曝　認媽媽偏袒疼妹妹　

《全明星》粿粿爆熱戀台日混血男星

好市多公告惹怒騎士！「變相低消」讓會員戰翻

LINE又有超神新功能？　網實測驚：發現新大陸

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

每天叫鬧鐘起床　兒一勾又「關雞」

「同志天菜」主持人低調陪吃　辣妻屁股蛋見光

更多

最夯影音

更多
哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆

哥「穿女裝+黑絲襪」到校接妹放學　舉牌呼喚引同學圍觀...她尷尬爆
西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

西門町街友曾被屁孩霸凌拍抖音！　網紅北上買外套、食物送他暖翻

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

20歲坐擁3跑車！總價高達千萬↑　直擊超跑車聚一窺成功人士奮鬥史

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

《玻璃心》遭封殺..黃明志：被禁的是不能看到的人　看陳芳語答應站台「搞得我們像團體XD」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面