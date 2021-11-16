八大解封首日！高市警擴大臨檢　550警力防「全民瘋棒球」

▲八大行業今起復業。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情趨緩，已停業半年的八大行業今(16)日起有條件復業，加上「全民瘋棒球」，高雄市警察局連續數日、每天約550名警力執行擴大臨檢，嚴防夜間街頭暴力和酒駕事件。

台中市近日治安暴力案件頻傳，先是有瑪莎拉蒂3惡少狂毆18歲宋姓男大生，造成男大生頭部重創，目前仍在加護病房治療；接著又爆出服飾店遭潑漆，「球棒少年團」狂砸賓士車，今天又被爆出先前曾虐殺蔣姓員工的的人力派遣公司，負責人將鄰居打到顱內出血。

高雄市警察局16日發布新聞稿指出，有鑑於他縣市日前發生數起持球棒鬥毆之暴力事件，讓民眾質疑「全民瘋棒球」之嘲諷話題，再加上今晚八大行業解封首日，深夜期間勢必會有問題產生，高市警方為圍防夜間街頭暴力事件及酒駕情事發生，立即規劃全市八大行業擴大臨檢及重要道路、聯外道路之之路檢取締酒駕勤務。

▲高雄市警察局長黃明昭 。（圖／ETtoday資料照）

高雄市警察局長黃明昭表示，高市警動員執行擴大臨檢及取締酒駕路檢勤務，是為防止夜間街頭暴力及酒駕情事發生，以及心存僥倖民眾及不配合之店家，全面臨檢轄內八大業者，就是要圍防暴力情事發生以及圍堵疫情再次成為破口。

黃明昭也指示，警方在執行查察時針對未遵守防疫規定之業者及未佩戴口罩之消費者來加強取締，並以警用電腦M-POLICE逐員清查有無居家檢疫(隔離)擅自外出人口，強力阻絕心存僥倖、鬆懈之心態與行為。

▲▼高雄市警局連日取締酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

市警局指出，為圍防再有「全民瘋棒球」之事件發生及圍堵八大行業成為疫情破口，動員高市警方全面編組快打部隊及配合衛生局臨檢查察業者及顧客有無依中央流行疫情中心復業之相關指引規定辦理，另從業人員須至少接種1劑疫苗滿14天，且顧客進場應提供至少接種1劑疫苗滿14天之證明。

高雄市政府警察局連續數日動員17個分局，每日約550警力加入全市擴大臨檢及路檢勤務，全面防止街頭暴力鬥毆情事發生，並要求業者、消費者配合並共同遵守防疫規定，讓高雄依然是民眾心目中首選之宜居城市。

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