竹聯雙煞砍人畫面曝！　「超級瑪利」式跳躍狂斬碳烤店服務生

記者張君豪／台北報導

16日晚間23時36分、台北市信義區松山路某炭烤店內發生酒客肢體衝突，警方獲報後派遣快打部隊到場維安、結果發現在店內飲酒作樂的尤姓、蕭姓男子疑因酒後不滿該炭烤店服務生態度，外出拿開山刀返回店內砍人，曾姓服務生因出手防禦導致左手臂被砍，當場血流入住、經警方緊急通知救護人員送往台北醫學院搶救，所幸傷勢並無大礙、警方鎖定涉案兩名黑衣人都是竹聯幫平堂成員攜開山刀尋仇犯案，警方17日下午迅速破案，並公布驚悚砍人畫面。

▲竹聯幫平堂兩刀手行兇畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫平堂兩刀手行兇畫面曝光、警方協助曾姓服務生送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

店內監視器顯示、當時兩名竹聯幫平堂成員持預藏開山刀走入店內示威，曾姓服務生機警往店內櫃台內閃躲、兩名兇徒不斷揮舞開山刀狂砍、甚至想電玩「超級瑪利」般誇張跳起來狂揮刀逞兇，行兇過程全被店內監視器錄下。

▲竹聯幫平堂兩刀手行兇畫面曝光、警方協助曾姓服務生送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

所幸信義警方火速成立專案小組，積極調閱監視器鎖定載運黑衣人行兇的白牌計程車、找出叫車民眾後抽絲剝繭，迅速在17日上午循線約談持刀的竹聯幫平堂涉案尤嫌、蕭嫌，警方將兩人帶回偵訊後，依觸犯傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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