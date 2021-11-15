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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文下令正面迎戰四大公投　授旗林靜儀要贏回中二選區

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統與行程院長蘇貞昌,副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨全代會，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和、呂晏慈／台北報導

民進黨全代會14日下午登場，兼任黨主席的總統蔡英文針對1218四大公投，重申「四個不同意」的立場，下令全國動員正面迎戰；而黨中央也安排基進黨前立委陳柏惟、中二補選參選人林靜儀加油橋段，全黨替林靜儀加持。

為迎戰明年初台中二選區立委補選，陳柏惟下午也出席民進黨全代會，他特別準備紅色棒球手套、棒球送給林靜儀，象徵「交棒」，兩人也牽起手呼喊口號，要一起贏回中二選區；隨後，蔡英文也親自授旗給林靜儀，號召全黨力量替林靜儀加持。

▼民進黨全代會安排，台灣基進陳柏惟、中二選區立委補選被提名人林靜儀加油橋段。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨全代會,台灣基進陳柏惟、中二選區立委補選被提名人林靜儀。（圖／記者李毓康攝）

在本次全代會上，首度邀請行政院長蘇貞昌進行施政成果報告。在報告中，蘇貞昌表示，蔡政府加薪、減稅、增福利，還能年年有剩餘，馬英九執政8年，年年紅字，蔡總統一上任紅轉為綠，且現在的3年全部年度結餘破千億。

蘇貞昌說，這就是蔡英文領導的民進黨執政，這些都經過結算，數字是不能作假的，看看民進黨不但這樣子做，我們還希望讓政府能長遠、全面照顧，要整個典章制度長長久久。

蘇貞昌在談完施政成績後，話鋒一轉批評國民黨沒料、只會亂，在簡報施政中，現場螢幕剛好有一張前立委顏寬恒與國民黨立委們在立法院議場丟水球的照片，蘇貞昌拿著招牌撞球桿指著顏寬恒，隨即也掀起台下一陣掌聲。

▼民進黨全代會，行政院長蘇貞昌施政成果報告，話鋒一轉痛批國民黨只剩「亂」這招。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨全代會,行政院長蘇貞昌施政成果報告。（圖／記者李毓康攝）

接著，蔡英文致詞時，重申年底四大公投「四個不同意」的態度」。她表示，我們應用公投結果告訴全世界，台灣是值得信賴的夥伴，我們願意參與全球暖化的解方、尊重自由貿易的價值、為民主深化而努力，守住這場公投、國家未來的發展方向，「這才是四個不同意、台灣更有力的真正意義。」

蔡英文指出，在公投挑戰前，正面迎戰是我們唯一的選擇，正面捍衛自己的價值、執政的理念、國家發展的路線，民進黨不怕公投，更不怕對手提公投，公投是人民的權利，就算發動公投的政黨起心動念是為了惡鬥，我們要做的不是抱怨，而是把自己的理念說清楚，相信人民會做理性的決定。

▼民進黨全代會，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌、副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統與行程院長蘇貞昌,副總統賴清德等執政團隊一同上台。（圖／記者李毓康攝）

另外，全代會上，民進黨也通論2022年直轄市與縣市長提名特別條例草案，確定成為民進黨處理明年選戰的提名依據。根據特別條例規定，直轄市長候選人由黨主席依徵召辦法提名，提請中執會通過後徵召；而非直轄市縣市長提名，執政任期尚未屆滿縣市，候選人由黨主席提名，並經中執會通過後徵召；而非執政縣市，則需經徵詢、協調後產生單一人選，並由黨主席提名經中執會通過後徵召。

至於執政任期兩屆已經屆滿的縣市，其候選人則依照公職候選人提名條例第9條規定辦理提名初選。言下之意，2022年縣市長選戰，六都市長皆由黨主席蔡英文依照徵召辦法提名；而執政任期屆滿的有基隆市、新竹市、屏東縣，則會依規定辦理初選。

▼民進黨全代會，蔡英文總統致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲▼民進黨全代會,蔡英文總統致詞。（圖／記者李毓康攝）

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