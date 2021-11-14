蘇貞昌罵國民黨沒料、只會亂　球桿指向「他」引現場鼓掌

▲蘇貞昌指著顏寬恒的照片，大罵只會亂，引起現場一陣鼓掌。（圖／翻攝直播）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨今（14日）舉行全國黨代表大會，主軸為「穩健執政、台灣有力」，會中也首度邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告，而蘇貞昌講完施政成績後，話鋒一轉批評國民黨沒料、只會亂，簡報中特別放上前立委顏寬恒在立法院丟水球的照片，蘇貞昌拿著招牌撞球桿指著顏寬恒，引來台下一陣鼓掌。

蘇貞昌表示，蔡政府加薪、減稅、增福利，還能年年有剩餘，馬英九執政8年，年年紅字，蔡總統一上任紅轉為綠，且現在的3年全部年度結餘破千億，「各位，這就是蔡總統領導的民進黨執政，這些都經過結算，數字是不能作假的，各位，這樣比較，請看看民進黨不但這樣子做，進一步我們可以看出來，我們還整個希望讓很多怎麼樣做到政府能長遠、全面照顧，所以要整個典章制度長長久久」。

蘇貞昌秀出國民黨在議場杯葛的照片並表示，「我們可以跟國民黨整個來比較，然而，它沒有辦法跟我們比較，拿不出料，結果只有一步『亂』，什麼都亂」。

蘇貞昌指著顏寬恒丟水球的照片說，政府提出前瞻預算，「他是這樣子灑麵粉、丟水球，看到沒有，是這樣子丟水球，這樣子亂，這樣子亂」。蘇貞昌也指著林為洲丟水球的照片說「這樣子亂」。此話一出，引起現場一陣鼓掌。

蘇貞昌批評國民黨亂得很高興，「結果我每到地方，他們都跟我要預算」，不但這樣他到立法院上台報告是依據憲法，但國民黨是這樣亂，拿豬肝、豬心、豬腸，弄得整個桌上都是，在國會弄豬內臟，全世界只有台灣漏氣，人家沒有看過這種在野黨。

蘇貞昌批評，國民黨還弄四個公投，要叫人民跟它走，其實只有一個樣，它希望民進黨做不出成績，希望阻礙民進黨施政，因此，一定要讓大家知道，這四個公投決定的不是人，是政策，是政府的執政，是台灣的久遠。

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