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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／公投4個不同意新影片上線　民進黨：好在，有你一臂之力

▲▼民進黨全代會上公布「好在，有你一臂之力」影片。（圖／翻攝影片）

▲民進黨全代會上公布「好在，有你一臂之力」影片。（圖／翻攝民進黨影片）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今日召開全國黨員代表大會，以「穩健執政、台灣有力」為主題，並通過大會宣言，強調12月18日的公投，是決定台灣未來發展方向的重要抉擇，會中也公布影片「好在，有你一臂之力」，述說台灣因亮眼的防疫成績、國際上善的循環，以及不久後的公投，需要大家獻出一臂之力。

民進黨公布的影片提到，這一年來，台灣能夠再次成功守住疫情，並因為亮眼的防疫成績，讓世界看見台灣。這一切都是所有台灣人民，貢獻了自己的一臂之力，團結防疫。

在影片內容中，民進黨也回顧疫情初期，台灣為許多國家支援口罩，當國內疫情升溫，仍即時接收到世界各國的「民主疫苗」援助，「善的循環」也讓台灣不僅成為防疫的典範，更為世界所看見。更重要的是，大家都獻出一臂之力，讓疫苗施打快速達到具有群體保護力的覆蓋率，都是團結防疫的展現。

民進黨指出，近來，因為公民投票的程序被濫用，使得原來公共政策理性討論的原意，卻被用來作為政治惡鬥的工具，但我們仍秉持著「穩健執政、台灣有力」的態度，要在這段時間盡全力向人民說明，也將捍衛我們在各項政策的立場，「這些議題都是攸關台灣是否能與世界交往、持續大步前進的重大政策。」

民進黨強調，年底12月18日的公投，我們需要再次匯集所有台灣人民的一臂之力，再次的守護我們的台灣，守住我們的價值，不能讓台灣進步的動力受到阻礙，用大家的一臂之力，在公投日投下「四個不同意」，讓「台灣更有力」。

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