快訊／花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

記者劉昌松／台北報導

花蓮縣堰塞湖去年9月因暴雨溢流造成19死，光復鄉長林清水因涉嫌過失致死等罪嫌遭收押禁見，引在野黨質疑司法片面究責，花蓮縣議會國民黨團認為，中央政府未依土石崩塌及水災疏散避難作業要點輔導疏散，讓地方無所適從，28日到台北地檢署遞狀告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫3人涉嫌廢弛職務釀成災害等罪。

▲國民黨籍立委與花蓮縣議員告發中央部會首長涉嫌廢弛職務釀成災害罪。（圖／記者劉昌松攝）

花蓮縣議員吳建志表示，他在2025年8月11日就在臉書呼籲，希望中央落實解決堰塞湖的問題，把災害降到最低，「包含農業部水保局、第九河川局都是中央管轄，尤其馬太鞍溪9年從未疏濬，這是誰失職，相當明顯」。

一同北上告發的還有花蓮縣議員林玉芬、林正福、吳東昇，陪同的國民黨立委陳玉珍呼籲政府「尤其民進黨，不要罪從下起，獎從上來，先找基層開刀，先收押光復鄉長，還意圖利用司法手段，政治打壓(花蓮縣長)徐榛蔚，真正應該負責的，是9年從來沒有努力疏濬馬太鞍溪的經濟部或是河川局。」

立委孫曉鈴指出，中央相關部會對堰塞湖洪災難辭其咎，但檢調偵辦方向朝向追查花蓮縣政府，「短短24小時內將600多位疏散的居民，變成8600多人，10倍之多的疏散量，是光復鄉長做得來的嗎？如果內政部早知道，為什麼不趕快派軍方人力或各縣市警消人力來協助？」