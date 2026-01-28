　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

記者劉昌松／台北報導

花蓮縣堰塞湖去年9月因暴雨溢流造成19死，光復鄉長林清水因涉嫌過失致死等罪嫌遭收押禁見，引在野黨質疑司法片面究責，花蓮縣議會國民黨團認為，中央政府未依土石崩塌及水災疏散避難作業要點輔導疏散，讓地方無所適從，28日到台北地檢署遞狀告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫3人涉嫌廢弛職務釀成災害等罪。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨籍立委與花蓮縣議員告發中央部會首長涉嫌廢弛職務釀成災害罪。（圖／記者劉昌松攝）

花蓮縣議員吳建志表示，他在2025年8月11日就在臉書呼籲，希望中央落實解決堰塞湖的問題，把災害降到最低，「包含農業部水保局、第九河川局都是中央管轄，尤其馬太鞍溪9年從未疏濬，這是誰失職，相當明顯」。

一同北上告發的還有花蓮縣議員林玉芬、林正福、吳東昇，陪同的國民黨立委陳玉珍呼籲政府「尤其民進黨，不要罪從下起，獎從上來，先找基層開刀，先收押光復鄉長，還意圖利用司法手段，政治打壓(花蓮縣長)徐榛蔚，真正應該負責的，是9年從來沒有努力疏濬馬太鞍溪的經濟部或是河川局。」

立委孫曉鈴指出，中央相關部會對堰塞湖洪災難辭其咎，但檢調偵辦方向朝向追查花蓮縣政府，「短短24小時內將600多位疏散的居民，變成8600多人，10倍之多的疏散量，是光復鄉長做得來的嗎？如果內政部早知道，為什麼不趕快派軍方人力或各縣市警消人力來協助？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

高雄社區水塔「紅線蟲入侵」！婦上吐下瀉發病危通知　搶救6天險死

詐騙啦！桃園婦提領242萬「投資長照」　警即時攔阻守住積蓄

傳播妹遭滴管餵毒性侵慘死　淫魔不認奪命...再延押禁見2個月

過彎怪手掉下聯結車！機車遭砸成一團廢鐵「騎士慘死」 現場畫面曝

快訊／花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

遭指「空拍機投毒」釀同業動物集體亡　業者發聲明：與本餐廳無關

罵健身女教練「死胖子」刑、民事都吞敗　女教師再出招又輸了

騎士路口要轉不轉　高雄男「善意提醒」反遭檢舉挨罰1.6萬

快訊／屏東聯結車轉彎…後方怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

高雄社區水塔「紅線蟲入侵」！婦上吐下瀉發病危通知　搶救6天險死

詐騙啦！桃園婦提領242萬「投資長照」　警即時攔阻守住積蓄

傳播妹遭滴管餵毒性侵慘死　淫魔不認奪命...再延押禁見2個月

過彎怪手掉下聯結車！機車遭砸成一團廢鐵「騎士慘死」 現場畫面曝

快訊／花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

遭指「空拍機投毒」釀同業動物集體亡　業者發聲明：與本餐廳無關

罵健身女教練「死胖子」刑、民事都吞敗　女教師再出招又輸了

騎士路口要轉不轉　高雄男「善意提醒」反遭檢舉挨罰1.6萬

快訊／屏東聯結車轉彎…後方怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

布蘭登費雪變「日本出租大叔」！苦練日文路上抓人講　導演揭密：他很脆弱

台中榮總將「重點評鑑」　石崇良談廠商執刀案：涉病安需即時輔導

挺公投綁大選　游盈隆：2018噩夢制度已修、別倒洗澡水連嬰孩一起倒

2000元大鈔沒人收？ 內行揭「1行業」最愛　隱藏用途曝： 很招財

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

【氣噗噗XD】手裡的草被羊從背後靠近咬走！萌娃喊：幹嘛偷吃

社會熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

空拍機投毒釀動物集體身亡！農場怒：不可饒恕的悲劇

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

更多熱門

相關新聞

學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

學霸男12分鐘「奪命時間軸」曝光　疑點一次看

擁有頂大雙學士學位的溫姓替代役（25歲）日前酒後搭乘多元計程車返家，疑似與林姓司機發生口角，被丟包在台64線上，遭4車輾過身亡。檢警27日上午針對溫男遺體進行解剖，溫男家屬悲痛現身殯儀館，溫母不斷啜泣，現場氣氛令人鼻酸。涉嫌丟包的林姓司機以及輾過溫男的4車駕駛（陳、邱、簡、魏）共5人依照過失致死罪送辦。

學霸男遭4車輾斃　高大成：車禍與喝酒關係不大

學霸男遭4車輾斃　高大成：車禍與喝酒關係不大

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

花蓮洪災徐榛蔚遭究責　藍問：要不要把劉世芳陳駿季一起抓？

花蓮「大屁孩」偷開媽媽車！大街上怒揮開山刀拒捕

花蓮「大屁孩」偷開媽媽車！大街上怒揮開山刀拒捕

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見

中原大學投入馬太鞍災後復原　獲行政院長接見

關鍵字：

花蓮馬太鞍堰塞湖廢弛職務過失致死災害

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

Toyz獄中結婚了！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面