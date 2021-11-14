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快訊／蔡英文宣示迎戰公投　朱立倫一句話嗆爆

記者徐政璿／台北報導

民進黨今（14日）進行全國黨代表大會，身兼民進黨主席的總統蔡英文總統在會中致詞表示，在公投的挑戰前，正面迎戰是唯一選擇，要正面捍衛民進黨的價值。對此，國民黨主席朱立倫回擊，「蔡英文主席不要再躲在讀稿機後面」，他要求蔡英文站出來跟在野黨主席好好的交換意見。

▲▼朱立倫出席國民黨青年培訓營。（圖／國民黨提供）

▲朱立倫出席國民黨青年培訓營。（圖／國民黨提供）

朱立倫今參加「公投顧台灣，民主拚未來」台中宣講活動。「四個都同意，台灣會更美麗！」他一開場即呼籲台中鄉親共同支持四項公投案；他並強調，為了台灣、為了大台中地區，為了我們健康、民主、環保、經濟，我們要共同努力打拚，靠人民的力量、民間的力量來對抗鴨霸的民進黨。

朱立倫表示，今天最重要的目的就是為了我們的子孫，為了保護我們的健康，台灣養豬不能用瘦肉精，所有阿公阿嬤、爸爸媽媽都不會讓自己的子孫吃萊豬，不論國產或進口，為了保護大家的健康，我們要一起來反萊豬。

朱立倫指出，公投與大選是民主，同一天舉辦「省錢又省工」，這是很簡單的道理，民主國家都會這麼做，但民進黨故意的，上次公投輸了，民進黨就「賭輸翻桌」，所以這次我們要用民意改回來、翻轉過來。

談及藻礁議題，朱立倫表示，保護環境、台灣、地球的議題，尤其年輕朋友最有環保概念，他呼籲大家共同支持民間團體的護藻礁。

至於核電議題，朱立倫指出，今天電力如果充足可以不要用核電，但現在就是不夠、缺電，既然缺電就必須用核電，民進黨開了一張空頭支票，說2025年要非核家園，但百分之百做不到，靠風力發電、靠太陽能要達成這個目標絕對不可能。

朱立倫強調，支持重啟核四案就是要保證台灣有足夠的電，最近大家提到核安，不論是國民黨或民進黨或任何政黨執政，一定要有核安，沒有安全，什麼樣的電都不應該用。

朱立倫說，國民黨提出兩項公投案，民間團體提出兩案，「四個都同意，讓台灣更美麗」。他並指出，現在我們在全台灣各地舉辦宣講，但不像民進黨有這麼多資源，在全台灣辦很多造勢大場，國民黨靠人民的力量、民間的力量來對抗鴨霸的民進黨。

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