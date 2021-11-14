媒體民調48%不支持顏寬恒再選　民進黨：林靜儀能為地方帶來改變

▲民進黨全代會，蔡英文授旗給中二選區立委補選被提名人林靜儀 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨14日全代會正式授旗給中二選區立委補選參選人林靜儀；而有媒體公布線上民調結果，不支持國民黨參選人顏寬恒再戰的民眾多於支持。對此，民進黨表示，顯示地方不願看到顏寬恒再選，認為林靜儀能為地方帶來進步與改變。

台灣基進黨前立委陳柏惟遭到罷免後，14日出席民進黨14日的全代會，在會中安排了一段全黨替陳柏惟、林靜儀加油的橋段；而陳柏惟也在大會上，將手套與棒球交給林靜儀，象徵「交棒」，同時黨主席蔡英文也正式授旗給林靜儀，表達一起贏回中二選區的決心。

在此同時，有網路媒體公布最新的民調，儘管這份民調並未公布林靜儀、顏寬恒對比的支持度，不過有48.03%民眾不支持顏寬恒再戰立委，多於支持的46.9%。至於看好誰能在中二選區補選中勝出，有46.57％認為是顏寬恒，而有37.84%認為是林靜儀。

此外，對於誰對於地方需求更了解，誰可以替地方帶來進步與改變？有47.57%認為是林靜儀，認為她敢衝敢拼，有望改變地方文化；而顏寬恒方面，有47.1%民眾認為，顏家長期經營在地，更了解居民需求。

對於此份民調，民進黨人士表示，，這份民調並未公布林靜儀、顏寬恒對比的支持度，無法直接推斷誰的支持度更高。

該人士說，不過其中有一項指標顯示，不支持顏寬恒再戰的多於支持，對於誰更了解地方需求，可為地方帶來進步與改變，林靜儀則略多於顏寬恒。

民進黨人士分析，地方不願看到顏寬恒再選，認為林靜儀更能為地方帶來進步與改變，可見民進黨徵召的人選得到在地的認同和支持。

民進黨表示，徵召林靜儀參選才11天，離投票日還有一段時間，看好度已經快要4成，雖然還落後顏寬恒，但從其他指標觀察，地方認同、支持林靜儀是高於顏寬恒的，接下來要努力的，是要維持認同，強化支持者的信心，再強化看好度。

▼民進黨全代會，台灣基進前立委陳柏惟交棒給中二選區立委補選被提名人林靜儀。（圖／記者李毓康攝）



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