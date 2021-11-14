蘇貞昌細數政績！大罵國民黨只會亂　人前丟水球、人後要預算

記者黃巈禾／台北報導

民進黨全代會14日登場，今年以「穩健執政、台灣有力」為主軸，行政院長蘇貞昌進行施政成果報告時批評國民黨，沒有料，只會亂，拿豬肝、豬腸在立法院灑得到處都是，世界只有台灣漏氣，人家沒有看過這樣的在野黨。



蘇貞昌首先表示，今年是蔡政府執政第6年，沒有百分百滿意的政府，但蔡政府確實是誠心誠意、盡心盡力，他上任第一天到桃園國際機場，當時非洲豬瘟開始蔓延，因為有23年前面對口蹄疫全台灣養豬破產的慘況，因此立刻改變原本30%抽查，改成100%，並立刻要人給人、要錢給錢、28部X光機，3年來中國一片紅，週邊國家全淪陷，但台灣守住了，今天大家有豬肉吃、養豬業沒破產，這是在蔡總統領導下應對有方。

除了防範非洲豬瘟，蘇貞昌也依序提出其他施政成果，以防疫成績來說，全球超過2.5萬億人確診，全球死亡超過500萬人，舉世滔滔唯有台灣平安，連日本土零確診，晚上到餐廳不用隔板、唱歌不用戴口罩、沒停課；經濟方面，中美貿易大戰時提出投資台灣三方案，共有1045家廠商投資台灣，投資總額1.4兆、境外資金匯回3300多億，疫情衝擊下全球經濟都是衰退，唯有台灣經濟逆勢成長創11年新高，股市破萬點天數史上最高。

▲蘇貞昌在全代會報告施政成果。（圖／記者李毓康攝）



接著，蘇貞昌說明蔡政府是如何照顧勞工、軍公教以及農民。蘇貞昌指出，因為經濟好，政府有能力加薪、減稅、增福利，至今已有2215萬人領五倍券，明年4月30日前出生者都可以領；此外，勞工提高基本月薪調幅15年新高，軍公教調薪是25年來新高，蔡總統上任以來，對於農民健康保險、職災保險、農業保險到退休基金，蔡總統是第一個把農民最需要的4大保險照顧周到。

蘇貞昌進一步指出蔡政府「從小照顧到老」、「從家庭照顧到學校」。蘇貞昌說，育兒津貼從去年2500元，到今年3500元，明年再提高至5000元，不只產檢有補助，不孕症也有補助，去年補助僅19人，今年3個月內1.4萬人申請，近7千人領到補助。

學校部分，蘇貞昌說，明年2月班班有冷氣、校校會發電等、營養午餐補助從1人3.5元調高至1人6元，偏鄉的孩子特別辛苦，一舉調高至10元；此外，很多偏鄉沒有中央廚房，現在以大的學校帶小的學校，中央廚房大帶小，熱騰騰的午餐準時到，以前垃圾車來是播少女的祈禱，以後選一首歌讓人聽了會流口水。

長照方面，蘇貞昌分三點說明，一、蔡政府明年長照預算607億，馬政府2016年只有54億；二、長照扣除額12萬，住宿式機構補助最高6萬；三、全台灣長照2.0破萬據點，服務涵蓋率超過50%。

▲蘇貞昌批國民黨只會亂。（圖／記者李毓康攝）



蘇貞昌強調，蔡政府加薪、減稅、增福利，還能年年有剩餘，馬英九執政8年，年年紅字，蔡總統一上任紅轉為綠，且現在的3年全部年度結餘破千億，「各位，這就是蔡總統領導的民進黨執政，這些都經過結算，數字是不能作假的，各位，這樣比較，請看看民進黨不但這樣子做，進一步我們可以看出來，我們還整個希望讓很多怎麼樣做到政府能長遠、全面照顧，所以要整個典章制度長長久久」。

蘇貞昌秀出國民黨在議場杯葛的照片並表示，「我們可以跟國民黨整個來比較，然而它沒有辦法跟我們比較，拿不出料，只有一步『亂』，什麼都亂」，他們提出前瞻預算，國民黨卻灑麵粉、丟水球，這樣子亂，亂得很高興，他現在每到一地方，國民黨就跟他要預算，他到立法院上台報告是依據憲法，但國民黨是這樣亂，拿豬肝、豬心、豬腸，弄得整個桌上都是，在國會弄豬內臟，全世界只有台灣漏氣，人家沒有看過這種在野黨。

蘇貞昌批評，國民黨還弄四個公投，要叫人民跟它走，其實只有一個樣，它希望民進黨做不出成績，希望阻礙民進黨施政，因此，一定要讓大家知道，這四個公投決定的不是人，是政策，是政府的執政，是台灣的久遠。