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塔綠班出動？葉元之PO公投貼文遭咒「五種死法」　網支持：告了

▲▼葉元之臉書PO出關於公投議題的貼文，遭到網友留言辱罵。（圖／翻攝葉元之臉書）

▲葉元之臉書PO出關於公投議題的貼文，遭到網友留言辱罵。（圖／翻攝葉元之臉書，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨力拚1218四項公投全數過關，在全台發起數百場街講。國民黨新北市議員葉元之今（13）日上午上街選講反萊豬、公投綁大選的議題，結果竟然被網友在臉書留言辱罵「快去死吧」，他也將研究提告。

葉元之在臉書PO出了公投宣講的貼文，但卻被網友留言痛罵，「婊子生的葉元之，你不管吃什麼都得死，喝水嗆死，吃飯噎死，走路撞死，睡覺猝死，你這個狗娘養的，活不久了，快去死吧！」

看到網友的留言後，葉元之截圖痛罵，「這就是民進黨支持者的水準啦！民進黨一直煽動對立，讓他們的支持者變成這麼極端，蔡英文不用出來道歉嗎？」他呼籲，就是要公投四個都同意、大家一起反萊豬護食安。

許多網友留言支持提告，「直接告了」、「這種人超沒水準，肉搜他，交給記者處理」、「不告嗎？應該讓他們知道什麼叫尊重」、「不意外，塔綠班講理講不過，只能靠謾罵，只是更顯得他們的無知」；不過葉元之表示，留言辱罵的網友應該是假帳號，會研究看看。

▲▼葉元之臉書PO出關於公投議題的貼文，遭到網友留言辱罵。（圖／翻攝葉元之臉書）

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