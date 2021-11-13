　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

反三接遷離！王美花：三接外推兼顧發電及生態保護

▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

中選會今（13日）舉辦首場全國性公民投票意見發表會，經濟部長王美花擔任珍愛藻礁案反方代表時表示，三接外推後沒蓋在藻礁上，對生態系統做最大保護，提供完整報告，而三接對國內供電穩定至關重要，美中科技戰後帶動台灣最大投資潮，預估未來每年用電成長在2.5%以上，重啟核四要有安全顧慮，且要10年以上，若三接蓋不起來，則要增加燃煤，過去減排減空污成果會被抹滅甚至倒退嚕，故三接是「顧供電、減空污、護藻礁」。

四大公投案將在12月18日投票，中選會今天下午舉行首場意見發表會，公投第20案為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」，也就是三接對大潭藻礁影響性，正方為律師陳憲政，對上反方代表王美花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼桃園大潭藻礁 中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園大潭藻礁與中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

王美花一開始就強調三接是「顧供電、減空污、護藻礁」，她說，美中科技戰後，廠商大量返台投資，帶動台灣最大投資潮，超過1.3兆台幣，也讓全世界看到台灣半導體扮演重要角色，但經濟發展另一面是用電成長，因為半導體要做出更多產品，用電成長非常多，過去十幾年，每年約1.3%，未來可能每年可能成長2.5%以上。

對於外界希望透過重啟核四增加供電，王美花則直指，重啟核四有非常多的技術困難，還有技術困難與安全顧慮，至少要花十年以上時間，但台灣供電無法等十年，而且重啟後核四能否安全運轉還有非常大的疑問，更何況台積電在高雄的投資方案，2024年就要開始生產，所以供電無法等十年。

▼經濟部長王美花。（圖／記者李毓康攝）

▲▼經濟部長王美花出席「2021APEC暨經濟領袖會議會後記者會」。（圖／記者李毓康攝）

王美花進一步表示，「增氣減煤」就是透過建設天然氣電廠來降低燃煤使用，過去台中火力燃煤機組，因為降低燃煤電廠使用，台中電廠2014年一年使用1839萬噸的煤，去年降為1229萬噸，足足減少610萬噸，這是因為通宵的三部天然氣機組完成關係，因為天然氣碳排放是燃煤一半，空污只有燃煤三分之一。


若三接蓋不起來，王美花分析，預估會少137億度電，相當台北市用電量的85%，比新竹市用電量還多，若沒有三接，勢必要增加燃煤，要增加500萬噸燃煤，過去減排、減空污成果會被抹滅，甚至「倒退嚕」。

至於三接會破壞藻礁生態，王美花也指出，三接的接收站外推455公尺，離岸邊1.2公里，大約是台北火車站到中正紀念堂距離，現在海域更空曠，所以岸邊藻礁完全不會受到影響，還會保護更好，海底礁石也不用浚挖，讓生態系更完整，雖然不敢說一百分，但是對生態系統做最大保護。
 

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
單身率最高的3大星座！Top 1一般人無法駕馭
女傭不甩輪椅婦！「坐男大腿」2小時親熱　網一看全怒
她每天動變更胖！醫嘆「5運動習慣」做錯了：澱粉要吃
劉教授對賭朱立倫1億「挺陳時中」　網查名下公司嚇傻
網紅產品被發現「是百桂代工」！　本人無奈回應了
好市多鮮乳大缺貨！被迫實行「限購令」　官方出面解釋原因
王思佳穿「透視禮服」出席走鐘獎　坦言：YT圈比較溫暖

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

劉教授對賭朱立倫1億「挺陳時中」　網查名下的公司嚇傻：難怪

反三接遷離！王美花：三接外推兼顧發電及生態保護

好市多鮮乳大缺貨！被迫實行「限購令」　官方出面解釋原因

三接遷離！陳憲政批有政治力介入「如服貿無完整程序」

高端開放混打！莊人祥分析副作用：不良反應可通報

尷尬！承認高端國家「從6國變4國」　指揮中心緊急更正

大手牽小手幸福齊步走　新樓醫院健走嘉年華熱鬧登場

「台中七期就是博弈的竹科！」內行曝金項鍊是標配：手拿整疊鈔票

周末放晴但還是冷！這天起「大回暖10°C」　下周3區又轉濕涼

再傳烏龍混打！北市第2劑AZ打成莫德納　指揮中心：視為完整接種

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

劉教授對賭朱立倫1億「挺陳時中」　網查名下的公司嚇傻：難怪

反三接遷離！王美花：三接外推兼顧發電及生態保護

好市多鮮乳大缺貨！被迫實行「限購令」　官方出面解釋原因

三接遷離！陳憲政批有政治力介入「如服貿無完整程序」

高端開放混打！莊人祥分析副作用：不良反應可通報

尷尬！承認高端國家「從6國變4國」　指揮中心緊急更正

大手牽小手幸福齊步走　新樓醫院健走嘉年華熱鬧登場

「台中七期就是博弈的竹科！」內行曝金項鍊是標配：手拿整疊鈔票

周末放晴但還是冷！這天起「大回暖10°C」　下周3區又轉濕涼

再傳烏龍混打！北市第2劑AZ打成莫德納　指揮中心：視為完整接種

職籃首度攻高雄巨蛋　張運智：南台灣籃球狂潮來襲

塔綠班出動？葉元之PO公投貼文遭咒「五種死法」　網支持：告了

單身率最高的3大星座！天秤愛糾結又看臉、Top 1凡人無法駕馭

新北「五股守讓堂」文藝復興音樂會　舌尖上詩人V.S巴洛克樂團

蕾菈穿深V「胸太垂該隆乳嗎」認困擾3年　酷炫一聽台下反應：喜歡垂

已故富豪深山埋驚人寶藏遺言：快去找！ 他尋寶Day1就嚇得找媽媽

台中太陽首場熱身賽落敗　調整學習期待開季全新進化

企排／極速超跑挺過亂流收2連勝　欒妤雯和外援超契合成好友

她每天動變更胖！醫嘆是「5運動習慣」做錯了：澱粉要吃啦

兄弟臨時更換先發投手　陳琥腿部緊繃改派呂彥青

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

今日全台有雨！氣溫落差逾10度

周末放晴但還是冷！下周回暖10度

Google百桂「定位榮總」　店家照更慘

訂外送滷肉飯「筷子插中央」　她氣：腳尾飯？

77萬高端份子白打了？　陳時中：美國規定怪怪的

律師轟：要生就不要生廢物

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎惡少爸媽道歉　作家反思：養不教真是父之過？

更多熱門

相關新聞

陳憲政批三接案如當年服貿協議

陳憲政批三接案如當年服貿協議

中選會今（13日）舉辦首場全國性公民投票意見發表會，律師陳憲政擔任珍愛藻礁案正方代表，陳憲政批評，三接有政治力介入專業審查，三接審查如同服貿協議，沒有完整程序，三接對大潭藻礁影響更缺乏完整調查與充分公開資訊，希望透過這次反對三接公投案，不只凸顯單純生態保育，更凸顯程序沒落實受到影響，希望將台灣自然環境與民主法治，完整交給下一代。

四個不同意台灣更有力熱鬧滾滾

四個不同意台灣更有力熱鬧滾滾

屁孩酒駕撞死夫妻！　館長震怒向「這群人」嗆聲了

屁孩酒駕撞死夫妻！　館長震怒向「這群人」嗆聲了

台南市首場公投說明會開講

台南市首場公投說明會開講

核四反方曾文生質疑：人民沒有選擇核電廠避開斷層的權利？

核四反方曾文生質疑：人民沒有選擇核電廠避開斷層的權利？

關鍵字：

大潭藻礁王美花公投

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

男大生好轉　黑心律師曝瑪莎三煞可能下場

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

熊熊錄《玩很大》遲到下跪道歉！

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面