反三接遷離！王美花：三接外推兼顧發電及生態保護

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

中選會今（13日）舉辦首場全國性公民投票意見發表會，經濟部長王美花擔任珍愛藻礁案反方代表時表示，三接外推後沒蓋在藻礁上，對生態系統做最大保護，提供完整報告，而三接對國內供電穩定至關重要，美中科技戰後帶動台灣最大投資潮，預估未來每年用電成長在2.5%以上，重啟核四要有安全顧慮，且要10年以上，若三接蓋不起來，則要增加燃煤，過去減排減空污成果會被抹滅甚至倒退嚕，故三接是「顧供電、減空污、護藻礁」。

四大公投案將在12月18日投票，中選會今天下午舉行首場意見發表會，公投第20案為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」，也就是三接對大潭藻礁影響性，正方為律師陳憲政，對上反方代表王美花。

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▲桃園大潭藻礁與中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

王美花一開始就強調三接是「顧供電、減空污、護藻礁」，她說，美中科技戰後，廠商大量返台投資，帶動台灣最大投資潮，超過1.3兆台幣，也讓全世界看到台灣半導體扮演重要角色，但經濟發展另一面是用電成長，因為半導體要做出更多產品，用電成長非常多，過去十幾年，每年約1.3%，未來可能每年可能成長2.5%以上。

對於外界希望透過重啟核四增加供電，王美花則直指，重啟核四有非常多的技術困難，還有技術困難與安全顧慮，至少要花十年以上時間，但台灣供電無法等十年，而且重啟後核四能否安全運轉還有非常大的疑問，更何況台積電在高雄的投資方案，2024年就要開始生產，所以供電無法等十年。

▼經濟部長王美花。（圖／記者李毓康攝）

王美花進一步表示，「增氣減煤」就是透過建設天然氣電廠來降低燃煤使用，過去台中火力燃煤機組，因為降低燃煤電廠使用，台中電廠2014年一年使用1839萬噸的煤，去年降為1229萬噸，足足減少610萬噸，這是因為通宵的三部天然氣機組完成關係，因為天然氣碳排放是燃煤一半，空污只有燃煤三分之一。



若三接蓋不起來，王美花分析，預估會少137億度電，相當台北市用電量的85%，比新竹市用電量還多，若沒有三接，勢必要增加燃煤，要增加500萬噸燃煤，過去減排、減空污成果會被抹滅，甚至「倒退嚕」。

至於三接會破壞藻礁生態，王美花也指出，三接的接收站外推455公尺，離岸邊1.2公里，大約是台北火車站到中正紀念堂距離，現在海域更空曠，所以岸邊藻礁完全不會受到影響，還會保護更好，海底礁石也不用浚挖，讓生態系更完整，雖然不敢說一百分，但是對生態系統做最大保護。

