三接遷離！陳憲政批有政治力介入「如服貿無完整程序」

▲桃園大潭藻礁及中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

中選會今（13日）舉辦首場全國性公民投票意見發表會，律師陳憲政擔任珍愛藻礁案正方代表，陳憲政批評，三接有政治力介入專業審查，三接審查如同當年「服貿協議」，沒有完整程序，三接對大潭藻礁影響更缺乏完整調查與充分公開資訊，希望透過這次反對三接公投案，不只凸顯單純生態保育，更凸顯程序沒落實受到影響，希望將台灣自然環境與民主法治，完整交給下一代。

四大公投案將在12月18日投票，中選會今天下午舉行首場意見發表會，公投第20案為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」，也就是三接對大潭藻礁影響性，正方為律師陳憲政，對上反方代表王美花。

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▼桃園大潭藻礁。（圖／記者林振民攝）

陳憲政指出，目前各界對於贊成或反對大潭藻礁公投，資訊落差很大，這就是因為開發單位缺乏完整調查資訊，以及充分公開資訊，無法實際知道對生態影響為何，包括三接北移20公尺的依據為何，還有經濟部外推方案，也沒說清楚對生態系影響為何，而且目前環評程序尚未完成審查，要求經濟部召開聽證程序，公開評估資料來釐清事實，包括替代方案，包括建港前後的生態影響，但經濟部目前還是猶豫。

陳憲政隨後以「打BNT引起校園暴力」事件為例，若只看標題，會以為校園暴力又來，事後校方澄清，因為言語罷凌導致衝突，導致校園暴力為例表示，若這事件只聽一方說法，沒經過嚴謹查證，無法拼湊事情全貌，從公共事務來看程序，

而多年前民眾會對服貿事件憤怒，就是因為當初內政委員會召委在30秒內，一字未審將服貿協議送出，當時最大問題就是沒有落實程序，今天三接案子也發生類似問題，因為政府與民間資訊落差，因為評估報告沒有充分公開，大潭藻礁就被宣判死刑，「這會不會是另外一個誤判？」

陳憲政認為，三接案有政治介入專業審查，包括在媒體上發言影響官派環評委員，甚至以深奧電廠三接作為政治交換籌碼，而三接案問題複雜，應該透過資訊公開與專業審查，再決定一個好的場址，而唯有落實程序正義，才能避免受國家公權力不合理侵害，若不遵守法定程序，無法凝聚全民共識，則增加更多衝突，就算形式上是合法，也會讓專業審查崩潰。

