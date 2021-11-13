台南首場公投說明會開講　賴清德、蘇貞昌籲投下「四個不同意」

▲副總統賴清德，請最支持自由民主的台南鄉親勇敢站出來，12月18日四項公投案下「不同意」票。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

公投議題關係到台灣能源轉型、經貿布局及民主發展，立委林俊憲、台南市議員蔡筱薇合辦台南首場公投說明會，13日上午於東區關帝殿舉行，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人到場說明民進黨公投議題不同意的理由，賴清德籲請最支持自由民主的台南鄉親勇敢站出來，12月18日四項公投案下「不同意」票。

▲民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、前台灣基進黨立委陳柏惟站台說明投下「四個不同意」票的理由。

台南市首場公投說明會邀請立法委員林宜瑾、民進黨中央黨部副秘書長林飛帆、民進黨台南市黨部主委潘新傳、前台灣基進黨立委陳柏惟、台南市議員邱莉莉、呂維胤、沈震東、蔡旺詮、李啟維，中西、北區議員參選人周嘉韋等人到場，說明四大公投議題民進黨主張「四個不同意」的理由與主張。台南市長黃偉哲也親自出席聆聽。

▲行政院長蘇貞昌說明公投議題，民進黨請民眾投下「四個不同意」票的理由。

行政院長蘇貞昌受邀站台說明民進黨執政後，對國家安全、經濟發展、防疫作為，五倍振興券有效促進經濟發展及國家能源政策等等亮眼政績，並強調民進黨執政做得這麼好，國民黨只會「亂」。

蘇貞昌逐一說明「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投案，民進黨政府所做的努力，他說核四是國民黨政府封存的，設備損壞、廠商不在、燃料棒都拆除運送美國，要重啟核四要花多少錢？而萊豬國家比照國際設訂標準，由國家把關維護國民健康，且民眾可以選擇要不要買，並與國際接軌，參加世界經貿協定，這有什麼好反對的？

蘇貞昌強調，中油公司於2017年計畫在大潭藻礁建蓋第三天然氣接收站（簡稱三接）的工業港，建蓋範圍馬英九將覆蓋大潭藻礁約230公頃的藻礁面積，蔡英文政府將覆蓋面積限縮成20多公頃，這是瓦斯發電的能源政策重要的介接設備，攸關國家重大能源發展，豈能隨意遷移？要遷去那裡？另外，「公投綁大選」投票投到那麼晚，應分開舉辦比較好。

立委員林俊憲指出，對全球經貿局勢的改變，台灣人應該要團結起來把握機會，方能打能打進國際社會；包含美國總統拜登、國務卿布林肯，也都支持台灣參與聯合國等國際組織，我們必須要有解決問題的決心，對外經貿布局才會得到國際的支持。林俊憲調強調公投是展現民主社會討論的機會，但在國民黨的誤導下，公投案已成台灣發展的僵局，這次投票比任何一次選舉都重要，請大家都要站出來投下不同意票，讓台灣可以持續穩健發展。

台南市議員蔡筱薇表示，公投決定的就是攸關國家未來的政策方向，而不是變成政治鬥爭的器具，而阻礙國家發展，她呼籲大家理性思考、審慎決定，務必於12月18日投下「四個不同意」票。

副總統賴清德於中午12時到達會場，受到現場民眾熱烈歡迎，展現賴清德在台南人氣魅力不減，賴清德與民眾熱情互動，現場歡呼聲不斷。賴清德除大力誇讚林俊憲是國會評鑑「第一名」的立委外，也一一細數林俊憲為台南市爭取建設與預算的成果，給足林俊憲「面子」。

賴清德表示，關於公投議題「四個不同意」的理由，蘇貞昌院長等人都說得很清楚，他不再說明，他要強調的是，這四項公投議題其背後都有重大的意義。賴清德說，核能使用不安全，所以民進黨政府希望以再生能源來取代，所以太陽能發電、離岸發電等是政府力推的政策，而火力發電佔50％以上，燃煤會引起空污，政府希望降至30％以下，燃燒瓦斯取代燃煤是政府政策，「重啟核四」、「珍愛藻礁」關係國家能源政策的發展，一旦同意票通過，國家努力多年的能源政策將回到原點，影響巨大。

賴清德說，進口萊豬是為了進入世界經貿組織，唯有加入世界經貿組織，才能使台灣與世界各國進行貿易時，獲得合理關稅等公平待遇，所以台灣必需與國際接軌，何況除政府為國民健康把關，國人還有選擇的權利。而「公投綁大選」更有違立法院的修法目的。

賴清德說，台南是民主聖地，在歷年選舉台南都是支持民進黨，全國得票最高的地方，他呼籲台南鄉親勇敢站出來捍衛四大公投議題，在12月18日投下「四不同意」票。