屁孩酒駕撞死夫妻！　館長震怒：政客還在四個同意、不同意

記者邱晟軒／台北報導

高雄市大寮區今（13日）發生酒駕撞死人憾事！20歲男子涉嫌酒後駕車，在光明路翁園里衝撞一輛騎機車雙載的夫妻，造成這對50多歲夫婦送醫不治。對此，館長陳之漢在臉書發文怒批，「又有酒駕撞死人，政客們還在四個同意不同意嗎？」

本站今報導「索命畫面曝！酒駕屁孩飆速撞死同遊夫妻 地上噴出10公尺火線」指出，一名20歲的黃姓男子夜唱跟同事一起開車回家，但沒想到就在行經大寮區光明路時，衝撞一部機車，造成一對夫妻當場死亡，死者友人目擊一切，因為他們相約要出遊，但現在卻發生酒駕致死，讓友人相當不滿，直呼太無辜了，而現在撞擊的監視器瞬間畫面曝光。

肇事的是20歲的黃姓駕駛，車上載了17歲的張姓少年，他們兩個人是同事，是在下班之後一起去夜唱，結束之後開車要返回租屋處，但沒想到卻在途中酒駕撞死人，經過抽血換算之後，酒精值為0.41毫克，目前整起案件還在偵辦當中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄酒駕奪命。（圖／突發中心翻攝）

針對國內頻頻發生酒駕撞死人意外，如今又有無辜民眾慘遇不幸悲劇，館長陳之漢今下午在臉書動怒發文指出，「又有酒駕撞死人，政客們還在四個同意不同意嗎？」

貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛回應，「是民意該崛起的時候了」、「奇怪為什麼政客就不會被酒駕撞死」、「政客只想在選舉中贏得勝利，如此而已」、「死的又不是他們的家人，他們怎能感同身受」、「政客正常發揮，還看不出來嗎」、「政客永遠都不會去提這對自己沒意義沒利益的，整天搞內鬥」、「酒駕有比中共要打過來重要嗎？我們要抱緊美國爸爸的大腿才能永續執政啊」、「唯一支持鞭刑法案」、「我覺得酒駕撞死人應該比照故意殺人」。

還有部分網友認為館長應直接向總統蔡英文喊話，「你直接問蔡英文啊，都過半了，可以馬上改」、「你跟小英說啊」、「跟蔡英文說啊！酒駕有比抗中保台重要嗎？」、「司法改革不同意，台灣真無力」。

▼高雄屁孩酒駕撞死夫妻！館長震怒嗆聲。（圖／翻攝陳之漢臉書）